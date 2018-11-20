"Євробляхери" перекрили трасу "Київ – Чоп"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Активісти організації "Авто Євро Сила" перекрили трасу "Київ – Чоп" у Львівській області. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції області.
"Активісти перекрили трасу у селі Розвадів. Протестувальники, зокрема, ходять по пішохідному переходу і не пропускають автомобілі", – повідомили в патрульній поліції.
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Зазначено, що "євробляхери" перекрили трасу також у селі Новий Милятин Буського району.
Крім того, активісти влаштували пікет біля Львівської міської ради, передає кореспонденент УНН з місця події. Там зібралося близько 100 людей. Протестувальники тримають плакати і вимагають скасувати законопроекти №8487 та №8488, які стосуються нових правил ввезення в Україні автомобілів на єврономерах.
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Нагадаємо, сьогодні, 20 листопада, у столиці та 22 областях України проходять акції протесту автомобілістів на "євробляхах".