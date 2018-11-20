"Евробляхеры" перекрыли трассу "Киев – Чоп"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Активисты организации "Авто Евро Сила" перекрыли трассу "Киев – Чоп" во Львовской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.
"Активисты перекрыли трассу в селе Розвадов. Протестующие, в частности, ходят по пешеходному переходу и не пропускают автомобили", – сообщили в патрульной полиции.
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Указано, что "евробляхеры" перекрыли трассу также в селе Новый Милятин Бугского района.
Кроме того, активисты устроили пикет возле Львовского городского совета, передает корреспондент УНН с места происшествия. Там собралось около 100 человек. Протестующие держат плакаты и требуют отменить законопроекты №8487 и №8488, касающиеся новых правил ввоза в Украину автомобилей на еврономерах.
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Напомним, сегодня, 20 ноября, в столице и 22 областях Украины проходят акции протеста автомобилистов на "евробляхах".