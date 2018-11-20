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Власник авто на "євробляхах" намагався наїхати на поліцейського

Власник авто на "євробляхах" намагався наїхати на поліцейського

Київ • УНН

 • 9040 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Власник автомобіля на іноземних номерах під час акції протесту "євробляхерів", які заблокували автодорогу "Київ - Чоп" у Рівненській області, намагався наїхати на поліцейського. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП у Рівненській області.

"Сьогодні, 20 листопада, із 9-ї години ранку у Рівненському районі неподалік села Біла Криниця на підтримку всеукраїнської акції однією із громадських організацій понад 20 осіб перекрили автодорогу "Київ - Чоп", безперервно рухаючись пішохідним переходом", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у поліції, учасники акції припаркували транспортні засоби на проїжджій частині з порушенням правил дорожнього руху.

"Крім того, один із учасників зупинився посередині автодороги, і після зауваження начальника патрульної поліції Рівненської області здійснив рух у його сторону. Наразі водій спілкується із правоохоронцями", - наголосили у поліції Рівненщини.

Наразі правоохоронці забезпечують публічну безпеку та порядок. Патрульні організували об’їзд транспортних засобів і регулюють дорожній рух.

Нагадаємо, власники автомобілів на іноземній реєстрації у вівторок, 20 листопада, проводять акцію протесту у столиці і 22 областях.

Українські Національні Новини

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