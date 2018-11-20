Власник авто на "євробляхах" намагався наїхати на поліцейського

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Власник автомобіля на іноземних номерах під час акції протесту "євробляхерів", які заблокували автодорогу "Київ - Чоп" у Рівненській області, намагався наїхати на поліцейського. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП у Рівненській області.