Власник авто на "євробляхах" намагався наїхати на поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Власник автомобіля на іноземних номерах під час акції протесту "євробляхерів", які заблокували автодорогу "Київ - Чоп" у Рівненській області, намагався наїхати на поліцейського. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП у Рівненській області.
"Сьогодні, 20 листопада, із 9-ї години ранку у Рівненському районі неподалік села Біла Криниця на підтримку всеукраїнської акції однією із громадських організацій понад 20 осіб перекрили автодорогу "Київ - Чоп", безперервно рухаючись пішохідним переходом", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у поліції, учасники акції припаркували транспортні засоби на проїжджій частині з порушенням правил дорожнього руху.
"Крім того, один із учасників зупинився посередині автодороги, і після зауваження начальника патрульної поліції Рівненської області здійснив рух у його сторону. Наразі водій спілкується із правоохоронцями", - наголосили у поліції Рівненщини.
Наразі правоохоронці забезпечують публічну безпеку та порядок. Патрульні організували об’їзд транспортних засобів і регулюють дорожній рух.
Нагадаємо, власники автомобілів на іноземній реєстрації у вівторок, 20 листопада, проводять акцію протесту у столиці і 22 областях.