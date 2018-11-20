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Владелец авто на "евробляхах" пытался наехать на полицейского

Владелец авто на "евробляхах" пытался наехать на полицейского

Киев  •  УНН

 • 9040 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Владелец автомобиля на иностранных номерах во время акции протеста "евробляхеров", которые заблокировали автодорогу "Киев - Чоп" в Ровенской области, пытался наехать на полицейского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Ровенской области.

"Сегодня, 20 ноября, с 9 часов утра в Ровенском районе близ села Белая Криница на поддержку всеукраинской акции одной из общественных организаций более 20 человек перекрыли автодорогу "Киев - Чоп", непрерывно двигаясь по пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, участники акции припарковали транспортные средства на проезжей части с нарушением правил дорожного движения.

"Кроме того, один из участников остановился посреди автодороги, и после замечания начальника патрульной полиции Ровенской области совершил движение в его сторону. Сейчас водитель общается с правоохранителями", - отметили в полиции Ровенской области.

Сейчас правоохранители обеспечивают публичную безопасность и порядок. Патрульные организовали объезд транспортных средств и регулируют дорожное движение.

Напомним, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией во вторник, 20 ноября, проводят акцию протеста в столице и 22 областях.

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