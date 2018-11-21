Протестувальники продовжують блокувати дороги у шести областях
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Станом на ранок 21 листопада продовжується блокування низки доріг у шести регіонах України. Про це повідомляє прес-служба “Укравтодору”, передає УНН.
“Станом на ранок 21.11.2018 тривають акції протесту з частковим блокуванням руху автотранспорту у таких областях: Волинській — автодорога М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, км 140+300 (с.Княгининок Луцького р-ну); Львівській — автодорога М-06 Київ — Чоп, 500+900 (с.Старий Милятин Буського р-ну) та км 585+900 (с.Розвадів Миколаївського р-ну); Одеській — автодорога М-05 Київ — Одеса, км 450+500; Тернопільській — автодорога М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка, км 154”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили в “Укравтодорі”, також у Хмельницькій області заблоковані автодороги Н-03 Житомир — Чернівці, км 285+432 (с.Смотрич, К.-Подільського р-ну) та Н-25 Городище — Рівне — Старокостянтинів, км 249+320 (м.Шепетівка). У Черкаській області з 19.11.2018 р. триває акція протесту жителів м.Сміла на км 207 а/д Н-01 Київ — Знам’янка (виїзд з м.Сміла в напрямку м.Знам’янка).
Вимоги протестувальників — незгода з встановленими тарифами на газопостачання в Смілі.
На місці події забезпечення безпеки дорожнього руху та охорону громадського порядку здійснюють наряди працівників патрульної поліції.
Нагадаємо, за фактом наїзду автомобіля під час акції протесту “євробляхерів” на поліцейського у Рівненській області відкрито кримінальне провадження.
Як повідомляв УНН, вчора власники автомобілів на іноземній реєстрації, проводили акцію протесту у столиці і 22 областях.