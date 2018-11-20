Поліція відкрила провадження щодо наїзду "євробляхера" на патрульного

КИЇВ. 20 листопада. УНН. За фактом наїзду автомобіля під час акції протесту “євробляхерів” на поліцейського у Рівненській області відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Рівненській області, передає УНН.