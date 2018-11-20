Поліція відкрила провадження щодо наїзду "євробляхера" на патрульного

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. За фактом наїзду автомобіля під час акції протесту “євробляхерів” на поліцейського у Рівненській області відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Рівненській області, передає УНН.

“Під час всеукраїнської акції однієї з громадських організацій сьогодні, 20 листопада, на автодорозі „Київ-Чоп“ неподалік села Біла Криниця водій не виконав законної вимоги працівника поліції та завдав йому тілесні ушкодження”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у поліції, близько 9-ї години один із учасників акції, 29-річний водій автомобіля Renault Laguna, порушив правила дорожнього руху та здійснив зупинку у невстановленому місці — посеред проїзної частини дороги. На вимогу начальника патрульної поліції Рівненської області усунути правопорушення водій рушив на нього і наїхав на ногу. Потерпілий за медичною допомогою поки що не звертався.

“За фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу під час виконання службових обов’язків за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України розпочато досудове розслідування. Слідчі дії стосовно 29-річного рівнянина тривають”, — зазначили у поліції.

Нагадємо, сьогодні вранці власник автомобіля на іноземних номерах під час акції протесту “євробляхерів”, які заблокували автодорогу “Київ — Чоп” у Рівненській області, намагався наїхати на поліцейського.

Як повідомляв УНН, сьогодні власники автомобілів на іноземній реєстрації, проводили акцію протесту у столиці і 22 областях.

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