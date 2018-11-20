Полиция открыла производство по факту наезда "евробляхера" на патрульного
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. По факту наезда автомобиля во время акции протеста "евробляхеров" на полицейского в Ровенской области открыто уголовное производство. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области, передает УНН.
"Во время всеукраинской акции одной из общественных организаций сегодня, 20 ноября, на автодороге "Киев-Чоп" возле села Белая Криница водитель не выполнил законного требования сотрудника полиции и нанес ему телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, около 9 часов один из участников акции, 29-летний водитель автомобиля Renault Laguna, нарушил правила дорожного движения и совершил остановку в неустановленном месте - посреди проезжей части дороги. По требованию начальника патрульной полиции Ровенской области устранить правонарушение водитель двинулся на него и наехал на ногу. Пострадавший за медицинской помощью пока не обращался.
"По факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины начато досудебное расследование. Следственные действия в отношении 29-летнего жителя Ровно продолжаются", - отметили в полиции.
Напоминаем, сегодня утром владелец автомобиля на иностранных номерах во время акции протеста "евробляхеров", которые заблокировали автодорогу "Киев - Чоп" в Ровенской области, пытался наехать на полицейского.
Как сообщал УНН, сегодня владельцы автомобилей в иностранной регистрации, проводили акцию протеста в столице и 22 областях.