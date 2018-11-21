Протестующие продолжают блокировать дороги в шести областях
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. По состоянию на утро 21 ноября продолжается блокирование ряда дорог в шести регионах Украины. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора", передает УНН.
"По состоянию на утро 21.11.2018 продолжаются акции протеста с частичным блокированием движения автотранспорта в следующих областях: Волынской - автодорога М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, км 140+300 (с.Княгининок Луцкого района); Львовской - автодорога М-06 Киев - Чоп, 500+900 (с.Старый Милятин Бугского района) и км 585+900 (с.Розвадив Николаевского р-на) Одесской - автодорога М-05 Киев - Одесса, км 450+500; Тернопольской - автодорога М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, км 154", - говорится в сообщении.
Как отметили в "Укравтодоре", также в Хмельницкой области заблокированы автодороги Н-03 Житомир - Черновцы, км 285+432 (с.Смотрич, К.-Подольского р-на) и Н-25 Городище - Ровно - Староконстантинов, км 249+320 (Шепетовка). В Черкасской области с 19.11.2018 г. продолжается акция протеста жителей г.Смела на км 207 а/д Н-01 Киев - Знаменка (выезд из г.Смела в направлении г.Знамянка).
Требования протестующих - несогласие с установленными тарифами на газоснабжение в Смеле.
На месте происшествия обеспечения безопасности дорожного движения и охране общественного порядка осуществляют наряды сотрудников патрульной полиции.
Напомним, по факту наезда автомобиля во время акции протеста "евробляхеров" на полицейского в Ровенской области открыто уголовное производство.
Как сообщал УНН, вчера владельцы автомобилей на иностранной регистрации, проводили акцию протеста в столице и 22 областях.