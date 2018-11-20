Укравтодор зробив оголошення з приводу акції євробляхерів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Державне агентство автомобільних доріг України надало зведену інформацію станом на 13:00 вівторка, 20 листопада, щодо проїзду на трасах в усіх областях, де триває масова акція протесту власників автомобілів на іноземній реєстрації. Про це Укравтодор повідомив на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Просимо водіїв враховувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок! У зв’язку із акціями протесту, що проходять в різних областях країни, які супроводжуються, зокрема, перекриттям руху транспорту на автодорогах державного значення, інформуємо про стан проїзду станом на 13:00. У Кіровоградській області станом на 13:35 на а/д Н-14 Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв, км 76 (с. Степове) акцію завершено, рух відновлено”, — йдеться у довідці.
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Ситуація на дорогах України у вівторок, 20 листопада:
Вінницька область
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- з 11:30 перекрито рух на а/д М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський, км 292+300 (с. Стрижавка Вінницького р-ну), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.
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Волинська область
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- з 10:00 перекрито рух на а/д М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, км 140+300 (с. Княгининок Луцького р.-ну), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.
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- з 11:00 перекрито рух на а/д М-07 Київ — Ковель — Ягодин, км 503+300 (с. Старовойтове Любомльського р.-ну), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.
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Житомирська область
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- з 10:00 перекрито рух на а/д М-06 Київ — Чоп, км 133+950 (с. Вереси), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.
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Закарпатська область
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- з 11:00 перекрито рух на а/д М-06 Київ — Чоп, км 717+400 (с. Нижні Ворота), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.
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Кіровоградська область
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- з 13:30 на а/д Н-14 Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв, км 76 (с. Степове) акцію завершено, рух відновлено.
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Київська область
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- з 12:00 частково перекрито рух транспорту на а/д Р-03 Північно-східний обхід м. Києва, 10 км (в напрямку Харкова), км 16 (в напрямку Броварів), рух ускладнений, швидкість 5 км/год.
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Львівська область
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- з 10:20 перекрито рух транспорту на а/д М-06 Київ — Чоп, км 585+900 (с. Розвадів Миколаївського р.-ну), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.
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- з 11:00 перекрито рух транспорту на а/д М-06 Київ — Чоп, км 500+900 (с. Старий Милятин Буського р.-ну), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.
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Миколаївська область
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- з 10:30 обмежено рух транспорту на а/д Н-24 Благовіщенське — Миколаїв, км 224+700 (виїзд з м. Миколаїв, біля АЗС “WOG”), шляхом зупинки руху автомобілів активістів з ввімкненням аварійної світлової сигналізації.
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- з 11:30 обмежено рух транспорту на а/д М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, км 127+200, шляхом зупинки руху автомобілів активістів з ввімкненням аварійної світлової сигналізації.
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Одеська область
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- з 10:00 перекрито рух на а/д М-05 Київ — Одеса, км 450+500 (лівий проїзд), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.
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Полтавська область
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- з 09:20 перекрито рух на а/д М-03 Київ — Харків — Довжанський, км 332+350, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.
-
- з 11:30 перекрито рух на а/д М-03 Київ — Харків — Довжанський, км 207, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.
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Рівненська область
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- з 10:00 частково перекрито рух на а/д М-06 Київ — Чоп, км 322 (біля АЗС “Сокар”), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.
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- з 10:00 частково перекрито рух на а/д М-07 Київ — Ковель — Ягодин, км 307, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.
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Тернопільська область
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- з 11:00 частково перекрито рух на а/д М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка, км 154, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.
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Харківська область
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- з 09:00 перекрито рух на а/д М-03 Київ — Харків — Довжанський, км 471 — км 472 (с. Пісочин), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.
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- з 10:00 перекрито рух на а/д М-03 Київ — Харків — Довжанський, км 515 — км 516, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.
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Херсонська область
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- з 10:00 частково перекрито рух на а/д М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, км 206, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.
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- з 10:30 перекрито рух на а/д Р-47 Херсон — Нова Каховка — Генічеськ, км 57, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.
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Хмельницька область
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- з 10:00 перекрито рух на а/д Н-03 Житомир — Чернівці, км 285+432 (с. Смотрич, К.-Подільського р.-ну) та Н-25 Городище — Рівне — Старокостянтинів, км 249+320 (м. Шепетівка), шляхом безперервного руху по пішоходних переходах.
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Черкаська область
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- з 10:00 перекрито рух на а/д М-05 Київ — Одеса, км 210, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу. Організовано реверсний рух транспорту.
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- з 11:00 перекрито рух на а/д Н-16 Золотоноша — Черкаси — Сміла — Умань, км 11 (с. Благодатне), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу. Організовано реверсний рух транспорту.
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Як повідомляв УНН, активісти організації “Авто Євро Сила” проводять 20 листопада масову акцію протесту. Через їх дії проїзд на основних трасах України, дорогах міжнародного значення та в столиці зазнав обмежень.
8 листопада Рада ухвалила в цілому законопроект про зміну ставок акцизу для авто на єврономерах. Вони будуть залежати від типу палива, об’єму двигуна та віку автомобіля. Передбачено, що протягом 90 днів із дня набуття чинності законом розмитнити автомобілі з іноземною реєстрацією можна буде із застосуванням коефіцієнта 0,5, тобто за півставки. Іншим законопроектом Рада підвищила штрафи.
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“Авто Євро Сила” закликала президента ветувати закони й оголосила всеукраїнську акцію протесту. Члени організації виступають за те, щоб коефіцієнт віку з формули прибрали. Власники “євроблях” стверджують, що акцизні збори в Україні такі великі, що перевищують усі інші податки під час розмитнення європейських машин.