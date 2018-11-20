Укравтодор зробив оголошення з приводу акції євробляхерів

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Державне агентство автомобільних доріг України надало зведену інформацію станом на 13:00 вівторка, 20 листопада, щодо проїзду на трасах в усіх областях, де триває масова акція протесту власників автомобілів на іноземній реєстрації. Про це Укравтодор повідомив на сторінці у Facebook, передає УНН.