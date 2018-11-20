Укравтодор зробив оголошення з приводу акції євробляхерів

ukru
Ексклюзив
09:46 • 25078 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 45127 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 94964 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 213921 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 510970 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 475005 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 466643 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 334085 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 269067 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 544627 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
4 м/с
77 %
754 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 112589 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 116182 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 110771 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 102601 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

05:40 • 69958 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 94978 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 462928 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 544631 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 467430 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 415671 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 2633 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 23384 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 178995 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 175354 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 175315 перегляди
Актуальне
Укравтодор зробив оголошення з приводу акції євробляхерів

Укравтодор зробив оголошення з приводу акції євробляхерів

Київ • УНН

 • 21159 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Державне агентство автомобільних доріг України надало зведену інформацію станом на 13:00 вівторка, 20 листопада, щодо проїзду на трасах в усіх областях, де триває масова акція протесту власників автомобілів на іноземній реєстрації. Про це Укравтодор повідомив на сторінці у Facebook, передає УНН. 

“Просимо водіїв враховувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок! У зв’язку із акціями протесту, що проходять в різних областях країни, які супроводжуються, зокрема, перекриттям руху транспорту на автодорогах державного значення, інформуємо про стан проїзду станом на 13:00. У Кіровоградській області станом на 13:35 на а/д Н-14 Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв, км 76 (с. Степове) акцію завершено, рух відновлено”, — йдеться у довідці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через перекриття траси “Київ — Чоп” почали розслідування

Ситуація на дорогах України у вівторок, 20 листопада:

Вінницька область

  • з 11:30 перекрито рух на а/д М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський, км 292+300 (с. Стрижавка Вінницького р-ну), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Волинська область

  • з 10:00 перекрито рух на а/д М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, км 140+300 (с. Княгининок Луцького р.-ну), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.
  • з 11:00 перекрито рух на а/д М-07 Київ — Ковель — Ягодин, км 503+300 (с. Старовойтове Любомльського р.-ну), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Євробляхери” перекрили трасу “Київ — Чоп”

Житомирська область

  • з 10:00 перекрито рух на а/д М-06 Київ — Чоп, км 133+950 (с. Вереси), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Закарпатська область

  • з 11:00 перекрито рух на а/д М-06 Київ — Чоп, км 717+400 (с. Нижні Ворота), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Кіровоградська область

  • з 13:30 на а/д Н-14 Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв, км 76 (с. Степове) акцію завершено, рух відновлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Протест “євробляхерів”: які місця завтра краще об’їжджати

Київська область

  • з 12:00 частково перекрито рух транспорту на а/д Р-03 Північно-східний обхід м. Києва, 10 км (в напрямку Харкова), км 16 (в напрямку Броварів), рух ускладнений, швидкість 5 км/год.

Львівська область

  • з 10:20 перекрито рух транспорту на а/д М-06 Київ — Чоп, км 585+900 (с. Розвадів Миколаївського р.-ну), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.
  • з 11:00 перекрито рух транспорту на а/д М-06 Київ — Чоп, км 500+900 (с. Старий Милятин Буського р.-ну), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як розрахувати вартість розмитнення авто на єврономерах

Миколаївська область

  • з 10:30 обмежено рух транспорту на а/д Н-24 Благовіщенське — Миколаїв, км 224+700 (виїзд з м. Миколаїв, біля АЗС “WOG”), шляхом зупинки руху автомобілів активістів з ввімкненням аварійної світлової сигналізації.
  • з 11:30 обмежено рух транспорту на а/д М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, км 127+200, шляхом зупинки руху автомобілів активістів з ввімкненням аварійної світлової сигналізації.

Одеська область

  • з 10:00 перекрито рух на а/д М-05 Київ — Одеса, км 450+500 (лівий проїзд), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Полтавська область

  • з 09:20 перекрито рух на а/д М-03 Київ — Харків — Довжанський, км 332+350, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.
  • з 11:30 перекрито рух на а/д М-03 Київ — Харків — Довжанський, км 207, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Активіст на знак протесту спалив свій Land Rover на єврономерах

Рівненська область

  • з 10:00 частково перекрито рух на а/д М-06 Київ — Чоп, км 322 (біля АЗС “Сокар”), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.
  • з 10:00 частково перекрито рух на а/д М-07 Київ — Ковель — Ягодин, км 307, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Тернопільська область

  • з 11:00 частково перекрито рух на а/д М-12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка, км 154, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ДФС прокоментували постанову Верховного суду щодо автомобілів на єврономерах

Харківська область

  • з 09:00 перекрито рух на а/д М-03 Київ — Харків — Довжанський, км 471 — км 472 (с. Пісочин), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.
  • з 10:00 перекрито рух на а/д М-03 Київ — Харків — Довжанський, км 515 — км 516, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

Херсонська область

  • з 10:00 частково перекрито рух на а/д М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ, км 206, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.
  • з 10:30 перекрито рух на а/д Р-47 Херсон — Нова Каховка — Генічеськ, км 57, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Верховний Суд визначився щодо законності нерозмитнених власних “євроблях”

Хмельницька область

  • з 10:00 перекрито рух на а/д Н-03 Житомир — Чернівці, км 285+432 (с. Смотрич, К.-Подільського р.-ну) та Н-25 Городище — Рівне — Старокостянтинів, км 249+320 (м. Шепетівка), шляхом безперервного руху по пішоходних переходах.

Черкаська область

  • з 10:00 перекрито рух на а/д М-05 Київ — Одеса, км 210, шляхом безперервного руху по пішохідному переходу. Організовано реверсний рух транспорту.
  • з 11:00 перекрито рух на а/д Н-16 Золотоноша — Черкаси — Сміла — Умань, км 11 (с. Благодатне), шляхом безперервного руху по пішохідному переходу. Організовано реверсний рух транспорту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пенсійний фонд отримає мільярд гривень за рахунок "євроблях"

Як повідомляв УНН, активісти організації “Авто Євро Сила” проводять 20 листопада масову акцію протесту. Через їх дії проїзд на основних трасах України, дорогах міжнародного значення та в столиці зазнав обмежень.  

8 листопада Рада ухвалила  в цілому законопроект про зміну ставок акцизу для авто на єврономерах. Вони будуть залежати від типу палива, об’єму двигуна та віку автомобіля. Передбачено, що протягом 90 днів із дня набуття чинності законом розмитнити автомобілі з іноземною реєстрацією можна буде із застосуванням коефіцієнта 0,5, тобто за півставки. Іншим законопроектом Рада підвищила штрафи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Польща отримала за кожну ввезену в Україну "євробляху" по тисячі євро - Южаніна

“Авто Євро Сила” закликала президента ветувати закони й оголосила всеукраїнську акцію протесту. Члени організації виступають за те, щоб коефіцієнт віку з формули прибрали. Власники “євроблях” стверджують, що акцизні збори в Україні такі великі, що перевищують усі інші податки під час розмитнення європейських машин.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.88
Bitcoin
$87,158.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.90
Золото
$3,056.69
Ethereum
$2,095.88