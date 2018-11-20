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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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6 марта, 19:19 • 141650 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145409 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Укравтодор сделал объявление по поводу акции евробляхеров

Укравтодор сделал объявление по поводу акции евробляхеров

Киев  •  УНН

 • 21157 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Государственное агентство автомобильных дорог Украины предоставило сводную информацию по состоянию на 13:00 вторника, 20 ноября, по проезду на трассах во всех областях, где продолжается массовая акция протеста владельцев автомобилей на иностранном регистрации. Об этом Укравтодор сообщил на странице в Facebook, передает УНН.

“Просим водителей учитывать эту информацию при планировании своих поездок! В связи с акциями протеста, проходящими в различных областях страны, сопровождающимися, в частности, перекрытием движения транспорта на автодорогах государственного значения, информируем о состоянии проезда по состоянию на 13:00. В Кировоградской области по состоянию на 13:35 на а/д Н-14 Александровка — Кропивницкий — Николаев, км 76 (с. Степное) акция завершена, движение восстановлено”, — говорится в справке.

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Ситуация на дорогах Украины во вторник, 20 ноября:

Винницкая область

  • с 11:30 перекрыто движение на а/д М-21 Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский, км 292 + 300 (с. Стрижавка Винницкого р-на), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Волынская область

  • с 10:00 перекрыто движение на а/д М-19 Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече, км 140 + 300 (с. Княгининок Луцкого р-на), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.
  • с 11:00 перекрыто движение на а/д М-07 Киев — Ковель — Ягодин, км 503 + 300 (с. Старовойтово Любомльского р-на), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

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Житомирская область

  • с 10:00 перекрыто движение на а/д М-06 Киев — Чоп, км 133 + 950 (с. Вересы), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Закарпатская область

  • с 11:00 перекрыто движение на а/д М-06 Киев — Чоп, км 717 + 400 (с. Нижние Ворота), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Кировоградская область

  • с 13:30 на а/д Н-14 Александровка — Кропивницкий — Николаев, км 76 (с. Степное) акция завершена, движение восстановлено.

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Киевская область

  • с 12:00 частично перекрыто движение транспорта на а/д Р-03 Северо-восточный обход г.Киева, 10 км (в направлении Харькова), км 16 (в направлении Броваров), движение затруднено, скорость 5 км/ч.

Львовская область

  • с 10:20 перекрыто движение транспорта на а/д М-06 Киев — Чоп, км 585 + 900 (с. Розвадов Николаевского р-на), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.
  • с 11:00 перекрыто движение транспорта на а/д М-06 Киев — Чоп, км 500 + 900 (с. Старый Милятин Бугского р-на), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

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Николаевская область

  • с 10:30 ограничено движение транспорта на а/д Н-24 Благовещенское — Николаев, км 224 + 700 (выезд из г.Николаев, возле АЗС “WOG”), путем остановки движения автомобилей активистов включением аварийной световой сигнализации.
  • с 11:30 ограничено движение транспорта на а/д М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск, км 127 + 200, путем остановки движения автомобилей активистов включением аварийной световой сигнализации.

Одесская область

  • с 10:00 перекрыто движение на а/д М-05 Киев — Одесса, км 450 + 500 (левый проезд), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Полтавская область

  • с 9:20 перекрыто движение на а/д М-03 Киев — Харьков — Довжанский, км 332 + 350, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.
  • с 11:30 перекрыто движение на а/д М-03 Киев — Харьков — Довжанский, км 207, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

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Ровенская область

  • с 10:00 частично перекрыто движение на а/д М-06 Киев — Чоп, км 322 (возле АЗС “Сокар”), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.
  • с 10:00 частично перекрыто движение на а/д М-07 Киев — Ковель — Ягодин, км 307, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Тернопольская область

  • с 11:00 частично перекрыто движение на а/д М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка, км 154 путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

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Харьковская область

  • с 09:00 перекрыто движение на а/д М-03 Киев — Харьков — Довжанский, км 471 — км 472 (с. Песочин), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.
  • с 10:00 перекрыто движение на а/д М-03 Киев — Харьков — Довжанский, км 515 — км 516, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Херсонская область

  • с 10:00 частично перекрыто движение на а/д М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск, км 206, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.
  • с 10:30 перекрыто движение на а/д Р-47 Херсон — Новая Каховка — Геническ, км 57, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

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Хмельницкая область

  • с 10:00 перекрыто движение на а/д Н-03 Житомир — Черновцы, км 285 + 432 (с. Смотрич, К.-Подольского р-на) и Н-25 Городище — Ровно — Староконстантинов, км 249 + 320 (г. Шепетовка), путем непрерывного движения по пешеходных переходах.

Черкасская область

  • с 10:00 перекрыто движение на а/д М-05 Киев — Одесса, км 210, путем непрерывного движения по пешеходному переходу. Организовано реверсное движение транспорта.
  • с 11:00 перекрыто движение на а/д Н-16 Золотоноша — Черкассы — Смела — Умань, км 11 (с. Благодатное), путем непрерывного движения по пешеходному переходу. Организовано реверсное движение транспорта.

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Как сообщал УНН, активисты организации “Авто Евро Сила” проводят 20 ноября массовую акцию протеста. Из-за их действий проезд на основных трассах Украины, дорогах международного значения и в столице претерпел ряд ограничений.

8 ноября Рада приняла в целом законопроект об изменении ставок акциза для авто на еврономерах. Они будут зависеть от типа топлива, объема двигателя и возраста автомобиля. Предполагается, что в течение 90 дней со дня вступления в силу закона растаможить автомобили с иностранной регистрацией можно будет с применением коэффициента 0,5, то есть за полставки. Другим законопроектом Рада повысила штрафы.

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“Авто Евро Сила” призвала президента ветировать законы и объявила всеукраинскую акцию протеста. Члены организации выступают за то, чтобы коэффициент возраста из формулы убрали. Владельцы “евроблях” утверждают, что акцизные сборы в Украине так велики, что превышают все другие налоги при растаможивании европейских машин.

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