Київ зупинився у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Станом на 12:00, сьогодні, 20 листопада, Київ зупинився у заторах, передає УНН.
Найбільші проблеми спостерігаються у центрі Києва, головним чином через протести в урядовому кварталі власників авто на єврономерах.
Затори також є на Подолі, у районі станції метро "Нивки", на вулиці Вадима Гетьмана, на бульварі Вацлава Гавела, на вулиці Народного Ополчення, на проспекті Валерія Лобановського, на вулиці Васильківській, на Броварському проспекті, на Набережному шосе, на вулиці Московській, на бульварі Перова.
Майже не рухається Велика окружна дорога та Кільцева дорога.
Як повідомляв УНН, власники автомобілів з іноземною реєстрацією знов перекрили урядовий квартал Києва.
Як повідомляв УНН, учасники організації "Авто Євро Сила" сьогодні планують провести всеукраїнську акцію проти збільшення митних платежів.
УНН підготував список місць, які сьогодні краще об'їжджати.
8 листопада власники автомобілів на іноземній реєстрації мітингували у столиці.