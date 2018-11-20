"Євробляхи" знов протестують в центрі столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Власники автомобілів з іноземною реєстрацією знов перекрили урядовий квартал Києва. Про це повідомляє кореспондент УНН з місця подій.
Відтак, автомобілісти влаштували акцію протесту біля Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Адміністрації Президента.
Початок акції анонсований на 10 годину.
Мітингарі принесли транспорти з вимогами відмінити законопроекти 8487 і 8488, які, на їх думку, були прийняті без урахування вимог активістів.
Також до площі Конституції притягнули на евакуаторі спалений раніше автомобіль очільника "Авто Євро Сили".
Наразі учасники продовжують з'їжджатися до урядового кварталу і рух вже суттєво ускладнений, а на вулиці Грушевського біля ВР зовсім перекритий.
Як повідомляв УНН, учасники організації "Авто Євро Сила" сьогодні планують провести всеукраїнську акцію проти збільшення митних платежів.
УНН підготував список місць, які сьогодні краще об'їжджати.
8 листопада власники автомобілів на іноземній реєстрації мітингували у столиці.