"Евробляхи" вновь протестуют в центре столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией вновь перекрыли правительственный квартал Киева. Об этом сообщает корреспондент УНН с места событий.
Поэтому, автомобилисты устроили акцию протеста возле Верховной Рады, Кабинета Министров и Администрации Президента.
Начало акции анонсировано на 10:00.
Митингующие принесли транспорты с требованиями отменить законопроекты 8487 и 8488, которые, по их мнению, были приняты без учета требований активистов.
Также к площади Конституции притащили на эвакуаторе сожженный ранее автомобиль главы "Авто Евро Силы".
Теперь участники продолжают съезжаться к правительственному кварталу и движение уже существенно затруднено, а на улице Грушевского возле ВР совсем перекрыто.
Как сообщал УНН, участники организации "Авто Евро Сила" сегодня планируют провести всеукраинскую акцию против увеличения таможенных платежей.
УНН подготовил список мест, которые сегодня лучше объезжать.
8 ноября владельцы автомобилей с иностранной регистрацией митинговали в столице.