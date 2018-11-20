Киев остановился в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. По состоянию на 12:00, сегодня, 20 ноября, Киев остановился в пробках, передает УНН.
Наибольшие проблемы наблюдаются в центре Киева, главным образом из-за протестов в правительственном квартале владельцев авто на еврономерах.
Пробки также на Подоле, в районе станции метро "Нивки", на улице Вадима Гетьмана, на бульваре Вацлава Гавела, на улице Народного Ополчения, на проспекте Валерия Лобановского, на улице Васильковской, на Броварском проспекте, на Набережном шоссе, на улице Московской, на бульваре Перова.
Почти не двигается Большая окружная дорога и Кольцевая дорога.
Как сообщал УНН, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией вновь перекрыли правительственный квартал Киева.
Как сообщал УНН, участники организации "Авто Евро Сила" сегодня планируют провести всеукраинскую акцию против увеличения таможенных платежей.
УНН подготовил список мест, которые сегодня лучше объезжать.
8 ноября владельцы автомобилей в иностранной регистрации митинговали в столице.