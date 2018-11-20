Пенсійний фонд отримає мільярд гривень за рахунок "євроблях"

У підготовленому до другого читання проекті йдеться, що від прийняття Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів" (реєстр. № 8487) очікується отримання додаткового ресурсу у розмірі 950 млн грн.



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"…митні платежі (податок на додану вартість, акцизний податок, ввізне мито), отримані при митному оформленні для вільного обігу транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів", що спрямовуються до спеціального фонду державного бюджету на фінансування виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за бюджетними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду в обсязі 1,0 млрд грн", - йдеться у документі.



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Водночас у проекті державного кошторису передбачено зменшення на 0,05 млрд грн надходжень від акцизного податку з ввезених на митну територію України кузовів до автомобілів легкових, за умови подальшого виготовлення з них легкових автомобілів.

Як повідомляв УНН, в Рахунковій палаті дали оцінку першій редакції бюджету-2019.



Додамо, що Міністерство фінансів України очікує остаточного погодження Радою МВФ нової програми stand-by після прийняття у другому читанні проекту Державного бюджету на 2019 рік.



Крім того, за зверненням українського уряду до Києва приїхала команда експертів Міжнародного валютного фонду для проведення консультацій по проекту бюджету на 2019 рік.



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На цьому тижні Верховна Рада України планує розглянути у другому читанні проект закону про державний бюджет на 2019 рік.

