Пенсионный фонд получит миллиард гривен за счет "евроблях"

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. В проекте Государственного бюджета на 2019 ко второму чтению учтено дополнительные ресурсы в связи с принятием Верховной Радой Украины закона, регулирующего налогообложение автомобилей на иностранной регистрации, пишет УНН.

В подготовленном ко второму чтению проекте говорится, что от принятия Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" (реестр. № 8487) ожидается получение дополнительного ресурса в размере 950 млн грн.

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"... таможенные платежи (налог на добавленную стоимость, акцизный налог, ввозная пошлина), полученные при таможенном оформлении для свободного обращения транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины и помещены в таможенные режимы транзита или временного ввоза в период с 1 января 2015 года до дня вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств", направляемых в специальный фонд государственного бюджета на финансирование выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по бюджетным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда в 1,0 млрд грн ", - говорится в документе.

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В то же время в проекте государственной сметы предусмотрено уменьшение на 0,05 млрд грн поступлений от акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины кузовов к автомобилям легковым, при условии последующего изготовления из них легковых автомобилей.

Как сообщал УНН, в Счетной палате дали оценку первой редакции бюджета-2019.

Добавим, что Министерство финансов Украины ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы stand-by после принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 год.

Кроме того, по обращению украинского правительства в Киев приехала команда экспертов Международного валютного фонда для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год.

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На этой неделе Верховная Рада Украины планирует рассмотреть во втором чтении проект закона о государственном бюджете на 2019 год.

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