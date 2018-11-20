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Через перекриття траси "Київ – Чоп" почали розслідування

Через перекриття траси "Київ – Чоп" почали розслідування

Київ • УНН

 • 10187 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Через блокування руху на автодорозі "Київ – Чоп" розпочали досудове розслідування. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службі ГУ Нацполіції у Рівненській області.

Так, сьогодні із 9:00 ранку поблизу села Біла Криниця понад 20 осіб на підтримку всеукраїнської акції однією із громадських організацій перекрили автодорогу "Київ – Чоп", безперервно рухаючись пішохідним переходом.

"За фактом блокування транспортних комунікацій відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 279 Кримінального кодексу України", – йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Протест "євробляхерів": які місця завтра краще об'їжджати

У Рівненському районі поліцейські організували об’їзд транспортних засобів двома шляхами. Заторів на цій ділянці дороги немає.

Як повідомляв УНН, власник автомобіля на єврономерах під час акції протесту "євробляхерів", які заблокували автодорогу "Київ - Чоп", намагався наїхати на поліцейського.

Нагадаємо, сьогодні власники автомобілів на іноземній реєстрації проводять акцію протесту у столиці та 22 областях України.

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