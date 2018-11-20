Из-за перекрытия трассы "Киев – Чоп" начали расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Из-за блокирования движения на автодороге "Киев – Чоп" начали досудебное расследование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Ровенской области.
Так, сегодня с 9:00 утра вблизи села Белая Криница более 20 человек в поддержку всеукраинской акции одной из общественных организаций перекрыли автодорогу "Киев – Чоп", непрерывно двигаясь по пешеходному переходу.
"По факту блокирования транспортных коммуникаций сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 279 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.
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В Ровенском районе полицейские организовали объезд транспортных средств двумя путями. Пробок на этом участке дороги нет.
Как сообщал УНН, владелец автомобиля на еврономерах во время акции протеста "евробляхеров", которые заблокировали автодорогу "Киев – Чоп", пытался наехать на полицейского.
Напомним, сегодня владельцы автомобилей в иностранной регистрации проводят акцию протеста в столице и 22 областях Украины.