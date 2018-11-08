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Власники “євроблях” зможуть протягом 90 днів розмитнити авто за удвічі нижчими ставками

Власники “євроблях” зможуть протягом 90 днів розмитнити авто за удвічі нижчими ставками

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Змінами до законодавства щодо врегулювання питання автомобілів на єврономерах передбачено, що власники таких авто зможуть розмитнити їх протягом 90 днів, але після набуття чинності закону, за удвічі нижчими ставками. Про це сказала сьогодні на брифінгу голова комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради Ніна Южаніна, передає кореспондент УНН.

“Залишається формула, яка була прийнята в першому читанні з обмеженням коефіцієнту віку не більше 15 (років).

Ми домовилися, що у зв’язку з тим, що ми приймаємо ці норми напередодні новорічних свят і понижуючий коефіцієнт буде багато охочих застосувати, то в новорічні свята навряд чи люди зможуть відірватися і займатися оформленням автомобілів. Тому я з голосу про те, що понижуючий коефіцієнт 0,5. Тобто, зниження ставки удвічі. Ця норма буде діяти протягом 90 календарних днів з дня набуття чинності законом”, — сказала вона.

Тобто, таким чином власникам автомобілів з єврономерами буде надана можливість протягом 90 днів після набрання чинності закону розмитнювати "євробляхи" за зниженими удвічі ставками.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада схвалила закон 8487 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів для вирішення проблеми з автомобілями на єврономерах. 

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