Власники “євроблях” зможуть протягом 90 днів розмитнити авто за удвічі нижчими ставками

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Змінами до законодавства щодо врегулювання питання автомобілів на єврономерах передбачено, що власники таких авто зможуть розмитнити їх протягом 90 днів, але після набуття чинності закону, за удвічі нижчими ставками. Про це сказала сьогодні на брифінгу голова комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради Ніна Южаніна, передає кореспондент УНН.