Владельцы "евроблях" смогут в течение 90 дней растаможить авто по вдвое более низким ставкам
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Изменениями в законодательство относительно урегулирования вопроса автомобилей на еврономерах предусмотрено, что владельцы таких авто смогут растаможить их в течение 90 дней, но после вступления в силу закона, по вдвое более низким ставкам. Об этом сказала сегодня на брифинге председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады Нина Южанина, передает корреспондент УНН.
"Остается формула, которая была принята в первом чтении с ограничением коэффициента возраста не более 15 (лет).
Мы договорились, что в связи с тем, что мы принимаем эти нормы накануне новогодних праздников и понижающий коэффициент будет много желающих применить, то в новогодние праздники вряд ли люди смогут оторваться и заниматься оформлением автомобилей. Поэтому я с голоса о том, что понижающий коэффициент 0,5. То есть, снижение ставки вдвое. Эта норма будет действовать в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу закона", - сказала она.
То есть, таким образом владельцам автомобилей с еврономерами будет предоставлена возможность в течение 90 дней после вступления в силу закона растамаживать "евробляхи" по сниженным вдвое ставкам.
Как сообщал УНН, Верховная Рада приняла закон 8487 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств для решения проблемы с автомобилями на еврономерах.