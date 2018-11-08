Активіст на знак протесту спалив свій Land Rover на єврономерах
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Активіст "АвтоЄвроСили" спалив свій Land Rover на єврономера через те, що нардепи не підтримали їх правку щодо легалізації "євроблях", передає УНН.
Відео спалення авто розмістили на офіційній сторінці організації. Сам активіст називає такі дії - протестом проти рішення ВР.
"Коли я заявив на нашій акції про те, що спалю свій Land Rover, якщо не проголосують нашу правку ... це була свідома заява лідера, який розуміє, що для більшості людей, які купили право користування авто на європейській реєстрації за 1500 євро, дешевше спалити своє авто, ніж його купити та розмитнити за прийнятими сьогодні законами", - зазначив активіст.
Як повідомляв УНН, після прийняття закону про оподаткування ввезених в Україну автомобілів з іноземною реєстрацією, власники "євроблях" обіцяють організувати всеукраїнську акцію протесту.
Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада прийняла закон 8487 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування легкових транспортних засобів для вирішення проблеми з автомобілями на єврономерах.