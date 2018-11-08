Активист в знак протеста сжег свой Land Rover на еврономерах
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Активист "АвтоЕвроСилы" сжег свой Land Rover на еврономерах из-за того, что нардепы не поддержали их правку по легализации "евроблях", передает УНН.
Видео сожжения авто разместили на официальной странице организации. Сам активист называет такие действия - протестом против решения ВР.
"Когда я заявил на нашей акции о том, что сожгу свой Land Rover, если не проголосуют нашу правку ... это было сознательное заявление лидера, который понимает, что для большинства людей, которые купили право пользования авто на европейской регистрации за 1500 евро, дешевле сжечь свой автомобиль, чем его купить и растаможить по принятому сегодня закону", - отметил активист.
Как сообщал УНН, после принятия закона о налогообложении ввозимых в Украину автомобилей с иностранной регистрацией, владельцы "евроблях" обещают организовать всеукраинскую акцию протеста.
Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон 8487 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения легковых транспортных средств для решения проблемы с автомобилями на еврономерах.