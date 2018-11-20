Поліція затримала трьох осіб через блокування руху біля Ради

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Співробітники поліції доставили до управління поліції трьох осіб для надання пояснень через блокування руху біля Верховної Ради. Про це повідомив начальник ГУ НП у Києві Андрій Крищенко, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.