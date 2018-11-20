Поліція затримала трьох осіб через блокування руху біля Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Співробітники поліції доставили до управління поліції трьох осіб для надання пояснень через блокування руху біля Верховної Ради. Про це повідомив начальник ГУ НП у Києві Андрій Крищенко, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
“Коли окремі учасники намагалися перекривати рух біля Верховної Ради України, працівники поліції проводили заходи щодо його розблокування. Трьох осіб доставили до управління поліції для надання пояснень і проведення профілактичних бесід”, — цитує Крищенка відділ комунікації столичної поліції.
За інформацією поліції, на цей час ситуація у столиці спокійна.
Нагадаємо, сьогодні вранці власники автомобілів з іноземною реєстрацією знов перекрили урядовий квартал Києва. Мітингарі вимагали скасувати законопроекти 8487 і 8488, які, на їхню думку, були прийняті без урахування вимог активістів.
До урядового кварталу Києва у зв'язку з акціями стягнули понад 800 правоохоронців.
Зазначимо, що власники “євроблях” сьогодні проводили акції протесту по всій Україні.