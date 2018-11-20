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До урядового кварталу Києва стягнули понад 800 правоохоронців

До урядового кварталу Києва стягнули понад 800 правоохоронців

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. В урядовому кварталі Києва чергують понад 800 правоохоронців. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

"Службу у посиленому варіанті несуть працівники столичної поліції, патрульні поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України. На охорону публічної безпеки задіяно понад 800 правоохоронців", - йдеться у повідомленні.

У вівторок в столиці запланована низка заходів, зокрема й акція власників автомобілів на іноземній реєстрації. Водіїв закликали зважати на те, що через акцію ускладнений рух транспорту.

Як повідомляв УНН, у вівторок зранку авто з іноземними номерами заблокували рух громадського транспорту в центрі столиці.

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