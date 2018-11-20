В правительственный квартал Киева стянули более 800 правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В правительственном квартале Киева несут службу более 800 правоохранителей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
"Службу в усиленном варианте несут работники столичной полиции, патрульные полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины. К охране публичной безопасности привлечено более 800 правоохранителей", - говорится в сообщении.
Во вторник в столице запланирован ряд мероприятий, в том числе и акция владельцев автомобилей на иностранном регистрации. Водителей призвали учитывать, что из-за акции затруднено движение транспорта.
Как сообщал УНН, во вторник утром авто с иностранными номерами заблокировали движение общественного транспорта в центре столицы.