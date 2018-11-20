Полиция задержала трех человек из-за блокировки движения возле Рады
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Сотрудники полиции доставили в управление полиции трех человек для дачи объяснений из-за блокирования движения возле Верховной Рады. Об этом сообщил начальник ГУ ПП в Киеве Андрей Крищенко, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"Когда отдельные участники пытались перекрывать движение возле Верховной Рады Украины, работники полиции проводили мероприятия для его разблокировки. Три человека доставлены в управление полиции для дачи объяснений и проведения профилактических бесед", - цитирует Крищенко отдел коммуникации столичной полиции.
По информации полиции, в настоящее время ситуация в столице спокойная.
Напомним, сегодня утром владельцы автомобилей с иностранной регистрацией вновь перекрыли правительственный квартал Киева. Митингующие требовали отменить законопроекты 8487 и 8488, которые, по их мнению, были приняты без учета требований активистов.
В правительственный квартал Киева в связи с акциями стянули более 800 правоохранителей.
Отметим, что владельцы "евроблях" сегодня проводили акции протеста по всей Украине.