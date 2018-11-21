Закони щодо "євроблях" сьогодні відправлять на підпис Президенту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Законопроекти щодо правил оподаткування та штрафів за порушення ввезення автомобілів на іноземних номерах сьогодні будуть відправлені на підпис Президенту України. Про це повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні ж на підпис Президенту буде відправлено обидва закони (8487 та 8488)”, — повідомив А.Парубій.
Додамо, що сьогодні під час засідання Рада відхилила проекти постанов про скасування рішення парламенту щодо прийняття у другому читанні та у цілому змін до Податкового та Митного кодексів.
Нагадаємо, 8 листопада, Верховна Рада схвалила закон 8487 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів для вирішення проблеми з автомобілями на єврономерах.
Крім того, 8 листопада, парламент схвалив в цілому закон 8488 про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України, яким схвалено правила оформлення так званих євроблях.
Зазначимо, з 20 листопада на трасах України тривала масова акція протесту власників автомобілів на іноземній реєстрації. Вони виступають проти збільшення митних платежів.
Станом на 11 годину 21 листопада у 10 областях ускладнений рух через акції протесту.