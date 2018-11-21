Закони щодо "євроблях" сьогодні відправлять на підпис Президенту

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Законопроекти щодо правил оподаткування та штрафів за порушення ввезення автомобілів на іноземних номерах сьогодні будуть відправлені на підпис Президенту України. Про це повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.