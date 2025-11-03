Організувала схему виїзду чоловіків за кордон з фіктивними інвалідностями: у Харкові судитимуть лікарку

У Харкові перед судом предстане лікарка, яка допомагала чоловікам оформлювати фіктивну інвалідність і виїжджати за кордон. Про це повідомляє УНН з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Деталі

Прокурори затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно 40-річної жінки за фактами вчинення наступних злочинів:

складання та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України);

сприяння організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом надання засобів та усунення перешкод, із використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів (ч.ч. 2, 3 ст. 332 Кримінального кодексу України);

перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України).

Слідство встановило, що лікарка-хірург однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) Харкова, ще у 2023 році запропонувала своєму військовозобов’язаному знайомому виїхати з України. Зазначимо, що з 1 січня 2025 року МСЕК в Україні розформовані.

Підозрювана не здійснювала медичний огляд, вносила фіктивні відомості до документів, "діагностувавши" чоловікові серйозне захворювання.

Завдяки цьому він отримав довідку про наявність другої групи інвалідності на три роки. Чоловік виїхав за кордон на підставі фіктивної довідки і більше не повернувся в Україну.

Також вона "допомогла" аналогічним чином ще двом ухилянтам. Кожен сплатив їй за "послугу" близько 20 000 гривень.

Після ліквідації МСЕК зловмисниця обійняла посаду адміністратора однієї з лікарень Харкова. Максимальна санкція за вказаними статтями передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до дев’яти років.

