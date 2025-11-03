$42.080.01
Организовала схему выезда мужчин за границу с фиктивными инвалидностями: в Харькове будут судить врача

Киев • УНН

 • 640 просмотра

Женщина вносила ложные сведения в документы, что позволяло уклонистам получить справки об инвалидности и выехать из Украины.

В Харькове перед судом предстанет врач, которая помогала мужчинам оформлять фиктивную инвалидность и выезжать за границу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали

Прокуроры утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении 40-летней женщины по фактам совершения следующих преступлений:

  • составление и выдача должностным лицом заведомо ложного официального документа (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины);
    • содействие организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины путем предоставления средств и устранения препятствий, с использованием служебного положения, по предварительному сговору группой лиц и из корыстных побуждений (ч.ч. 2, 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины);
      • препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период (ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины).

        Следствие установило, что врач-хирург одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) Харькова, еще в 2023 году предложила своему военнообязанному знакомому выехать из Украины. Отметим, что с 1 января 2025 года МСЭК в Украине расформированы.

        Подозреваемая не осуществляла медицинский осмотр, вносила фиктивные сведения в документы, "диагностировав" мужчине серьезное заболевание.

        Благодаря этому он получил справку о наличии второй группы инвалидности на три года. Мужчина выехал за границу на основании фиктивной справки и больше не вернулся в Украину.

        Также она "помогла" аналогичным образом еще двум уклонистам. Каждый заплатил ей за "услугу" около 20 000 гривен.

        После ликвидации МСЭК злоумышленница заняла должность администратора одной из больниц Харькова. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает наказание в виде лишения свободы до девяти лет.

        Напомним

        Ранее УНН сообщал, что на Харьковщине будут судить мужчину за организацию незаконной переправки мужчин через границу во время военного положения.

        Евгений Устименко

        ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
        Мобилизация
        Военное положение
        Война в Украине
        Государственная граница Украины
        Генеральный прокурор Украины
        Вооруженные силы Украины
        Украина
        Харьков