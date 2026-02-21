Опозиційна партія Словаччини стверджує, що Фіцо погрожує Україні за вказівкою рф
Київ • УНН
Словацька опозиційна партія SaS різко розкритикувала наміри прем'єр-міністра Роберта Фіцо зупинити експорт електроенергії до України, назвавши це виконанням вказівок москви. Політики наголошують, що такі дії є економічно безглуздими та загрожують міжнародній репутації Словаччини. Про це повідомляє видання Dennikn, пише УНН.
Деталі
Роберт Фіцо знову стає продовженою рукою москви та відкрито саботує Україну в той час, коли вона зіткнулася з найсуворішою зимою та російськими атаками на енергетику. Цей ультиматум не про нафту, а про ганьбу для Словаччини – ми втратимо гроші на електроенергію, ми втратимо довіру в ЄС і вкотре покажемо світові, що ми знаходимося на неправильному боці історії
Він додав, що "Фіцо не хоче допомагати своїм сусідам, він хоче їм нашкодити. Це не політика, це жива державна зрада".
Економічні ризики та технічна абсурдність погроз
Експерти партії вказують на те, що зупинка енергопостачання зашкодить самій Словаччині, оскільки зробить неможливим функціонування нафтопроводу "Дружба".
Без електрики робота насосних станцій та проведення ремонтних робіт на інфраструктурі стануть неможливими.
Погроза Фіцо відключити електроенергію в Україні – це логічна нісенітниця, що нагадує Розділ XXII. Без електроенергії пошкоджену "Дружбу" важко відремонтувати, а без стабільного електропостачання навіть насосні станції не можуть надійно працювати. Прем'єр-міністр заганяє себе та всю Словаччину в пастку – якщо в України не буде електроенергії для ремонту інфраструктури, нафта ніколи не потече
Опозиція закликає уряд негайно припинити шантаж сусідньої країни та зосередитися на реальній енергетичній безпеці. Замість захисту інтересів російських постачальників, влада має забезпечити альтернативні шляхи імпорту нафти, щоб не залежати від транзиту через зону бойових дій.
