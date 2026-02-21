Опозиційна партія Словаччини стверджує, що Фіцо погрожує Україні за вказівкою рф

$43.270.00
50.920.00
ukenru
17:20 • 22189 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 21113 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 29821 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 29951 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 25693 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 23145 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 26915 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 36749 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 27752 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 31686 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2м/с
81%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Викрали і вбили дитину та жінку - у Запоріжжі двом чоловікам оголосили вирок21 лютого, 13:35 • 18985 перегляди
Сили оборони відновили контроль над понад 300 кв. км на півдні України21 лютого, 14:51 • 12418 перегляди
"Для кремля вони гарматне м’ясо" - Сибіга відреагував на вербування африканців росією21 лютого, 15:05 • 6920 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto15:47 • 17251 перегляди
Трамп підвищив мита у США до 15% для всіх країн16:35 • 13506 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 47773 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 57035 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 68778 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 83137 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 120887 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Марк Рютте
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Угорщина
Словаччина
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto15:47 • 17339 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 23899 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 25585 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 18104 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 20758 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Truth Social
Х-47М2 «Кинджал»

Опозиційна партія Словаччини стверджує, що Фіцо погрожує Україні за вказівкою рф

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Словацька опозиційна партія SaS критикує наміри прем'єр-міністра Роберта Фіцо зупинити експорт електроенергії до України. Партія заявляє, що такі дії є економічно безглуздими та загрожують міжнародній репутації Словаччини.

Опозиційна партія Словаччини стверджує, що Фіцо погрожує Україні за вказівкою рф

Словацька опозиційна партія SaS різко розкритикувала наміри прем'єр-міністра Роберта Фіцо зупинити експорт електроенергії до України, назвавши це виконанням вказівок москви. Політики наголошують, що такі дії є економічно безглуздими та загрожують міжнародній репутації Словаччини. Про це повідомляє видання Dennikn, пише УНН.

Деталі

Роберт Фіцо знову стає продовженою рукою москви та відкрито саботує Україну в той час, коли вона зіткнулася з найсуворішою зимою та російськими атаками на енергетику. Цей ультиматум не про нафту, а про ганьбу для Словаччини – ми втратимо гроші на електроенергію, ми втратимо довіру в ЄС і вкотре покажемо світові, що ми знаходимося на неправильному боці історії

– заявив голова SaS Браніслав Грелінг.

Він додав, що "Фіцо не хоче допомагати своїм сусідам, він хоче їм нашкодити. Це не політика, це жива державна зрада".

Економічні ризики та технічна абсурдність погроз

Експерти партії вказують на те, що зупинка енергопостачання зашкодить самій Словаччині, оскільки зробить неможливим функціонування нафтопроводу "Дружба".

"Ультиматуми - до кремля" - МЗС відреагувало на шантаж Словаччини і Угорщини21.02.26, 21:18 • 3018 переглядiв

Без електрики робота насосних станцій та проведення ремонтних робіт на інфраструктурі стануть неможливими.

Погроза Фіцо відключити електроенергію в Україні – це логічна нісенітниця, що нагадує Розділ XXII. Без електроенергії пошкоджену "Дружбу" важко відремонтувати, а без стабільного електропостачання навіть насосні станції не можуть надійно працювати. Прем'єр-міністр заганяє себе та всю Словаччину в пастку – якщо в України не буде електроенергії для ремонту інфраструктури, нафта ніколи не потече

– пояснив депутат Кароль Галек.

Опозиція закликає уряд негайно припинити шантаж сусідньої країни та зосередитися на реальній енергетичній безпеці. Замість захисту інтересів російських постачальників, влада має забезпечити альтернативні шляхи імпорту нафти, щоб не залежати від транзиту через зону бойових дій.

Прем'єр Словаччини Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії до України і виставив "дедлайн"21.02.26, 13:27 • 3612 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Морози в Україні
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Словаччина
Україна