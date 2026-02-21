Оппозиционная партия Словакии утверждает, что Фицо угрожает Украине по указанию РФ

Словацкая оппозиционная партия SaS резко раскритиковала намерения премьер-министра Роберта Фицо остановить экспорт электроэнергии в Украину, назвав это выполнением указаний москвы. Политики подчеркивают, что такие действия экономически бессмысленны и угрожают международной репутации Словакии. Об этом сообщает издание Dennikn, пишет УНН.

Детали

Роберт Фицо снова становится продолженной рукой москвы и открыто саботирует Украину в то время, когда она столкнулась с самой суровой зимой и российскими атаками на энергетику. Этот ультиматум не о нефти, а о позоре для Словакии – мы потеряем деньги на электроэнергию, мы потеряем доверие в ЕС и в очередной раз покажем миру, что мы находимся на неправильной стороне истории – заявил глава SaS Бранислав Грелинг.

Он добавил, что "Фицо не хочет помогать своим соседям, он хочет им навредить. Это не политика, это живое государственное предательство".

Экономические риски и техническая абсурдность угроз

Эксперты партии указывают на то, что остановка энергоснабжения повредит самой Словакии, поскольку сделает невозможным функционирование нефтепровода "Дружба".

"Ультиматумы - в кремль" - МИД отреагировал на шантаж Словакии и Венгрии

Без электричества работа насосных станций и проведение ремонтных работ на инфраструктуре станут невозможными.

Угроза Фицо отключить электроэнергию в Украине – это логическая бессмыслица, напоминающая Главу XXII. Без электроэнергии поврежденную "Дружбу" трудно отремонтировать, а без стабильного электроснабжения даже насосные станции не могут надежно работать. Премьер-министр загоняет себя и всю Словакию в ловушку – если у Украины не будет электроэнергии для ремонта инфраструктуры, нефть никогда не потечет – пояснил депутат Кароль Галек.

Оппозиция призывает правительство немедленно прекратить шантаж соседней страны и сосредоточиться на реальной энергетической безопасности. Вместо защиты интересов российских поставщиков, власти должны обеспечить альтернативные пути импорта нефти, чтобы не зависеть от транзита через зону боевых действий.

Премьер Словакии Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину и выставил "дедлайн"