Окупанти в Криму змушують держпрацівників встановлювати російський месенджер Max
Київ • УНН
На тимчасово окупованому Кримському півострові влада рф запускає кампанію цифрового контролю, змушуючи працівників державних та освітніх установ встановлювати російський месенджер "Мах". Відмова загрожує дисциплінарними стягненнями, а керівництво щоденно звітує про виконання, що є інструментом стеження та елементом ширшої стратегії цифрової окупації.
На тимчасово окупованому Кримському півострові розпочалася чергова кампанія цифрового контролю, спрямована на повне підпорядкування комунікацій місцевих працівників державного сектору
За даними активістів, півробітників освітніх і державних установ примушують встановлювати російський месенджер "Мах" - платформу, створену під контролем російського Мінцифри.
Працівники зобов’язані не лише завантажити застосунок, а й письмово підтвердити факт його встановлення, поставивши підпис у спеціальному журналі.
Керівництво навчальних закладів отримало інструкції "зверху": сформувати списки працівників, які підтвердили встановлення месенджера, і щоденно звітувати про виконання
Зазначається, що відмова встановити додаток може призвести до дисциплінарних покарань, зокрема доган чи відсторонення від посади.
Це не просто черговий цифровий експеримент. Це інструмент стеження. Влада створює контрольоване середовище, де кожен чат, фото чи повідомлення — під наглядом спецслужб. Вони хочуть знати, хто що пише, кому дзвонить і які настрої панують у колективах
Аналітики Центру відзначають, що кампанія зі встановлення "Мах" — елемент ширшої стратегії цифрової окупації, яку москва системно впроваджує на ТОТ. Її мета - створити закритий інформаційний контур, де зв’язок, месенджери та інтернет повністю контролюються російськими структурами.
Показово, що на цьому тлі Крим уже кілька тижнів потерпає від масштабних збоїв зв’язку. Месенджер "Мах", який пропагандисти подають як "державну альтернативу Telegram", працює з постійними технічними помилками.
Паралельно півострів охопила паливна криза - дефіцит бензину та дизеля паралізував транспорт і логістику, а інтернет-збої ускладнили навіть безготівкові розрахунки.
Раніше повідомлялося, що влада рф розпочала впровадження "національного месенджера" MAX, перевівши міські служби санкт-петербурга на цю платформу. Губернатор олександр бєглов заявив, що це прискорить обробку звернень громадян.
На тимчасово окупованих територіях України росіяни примушують жителів встановлювати месенджер Max. Додаток збирає дані користувачів і передає їх російським спецслужбам.
