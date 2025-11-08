Окупанти в Криму змушують держпрацівників встановлювати російський месенджер Max

ukenru
7 листопада, 17:00 • 31876 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
7 листопада, 15:49 • 39616 перегляди
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 45890 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 45462 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 41298 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 22503 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 54570 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 37470 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 39936 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 30650 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Румунську євродепутатку, яка грозилась "зламати ноги Зеленському", хочуть відправити до психлікарні7 листопада, 17:39 • 5740 перегляди
Трамп зустрів Орбана в Білому домі та висловився щодо зустрічі із путіним7 листопада, 17:42 • 5238 перегляди
Зеленський запросив президента Румунії до України та обговорив з ним спільні оборонні розробки та посилення ППО7 листопада, 17:48 • 4106 перегляди
Столичні правоохоронці притягнули до відповідальності молодика, який співав російські пісні у формі поліцейського22:21 • 5076 перегляди
росіяни зруйнували КАБами заправку під Харковом: є постраждалі Photo22:38 • 6818 перегляди
Публікації
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 45898 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 45470 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 41307 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 31250 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 54577 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Віктор Орбан
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Будапешт
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto7 листопада, 17:09 • 19851 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo7 листопада, 17:00 • 31888 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 26412 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 35069 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 45751 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Опалення
Серіали

Окупанти в Криму змушують держпрацівників встановлювати російський месенджер Max

Київ • УНН

 • 912 перегляди

На тимчасово окупованому Кримському півострові влада рф запускає кампанію цифрового контролю, змушуючи працівників державних та освітніх установ встановлювати російський месенджер "Мах". Відмова загрожує дисциплінарними стягненнями, а керівництво щоденно звітує про виконання, що є інструментом стеження та елементом ширшої стратегії цифрової окупації.

Окупанти в Криму змушують держпрацівників встановлювати російський месенджер Max

На тимчасово окупованому Кримському півострові влада рф запускає нову кампанію цифрового контролю над працівниками державних і освітніх установ. Їх примушують встановлювати російський месенджер "Мах" та підтверджувати це підписом, а керівництво звітує про виконання. Відмова загрожує дисциплінарними стягненнями. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

На тимчасово окупованому Кримському півострові розпочалася чергова кампанія цифрового контролю, спрямована на повне підпорядкування комунікацій місцевих працівників державного сектору

- повідомляє Центр нацспротиву.

За даними активістів, півробітників освітніх і державних установ примушують встановлювати російський месенджер "Мах" - платформу, створену під контролем російського Мінцифри.

Працівники зобов’язані не лише завантажити застосунок, а й письмово підтвердити факт його встановлення, поставивши підпис у спеціальному журналі.

Керівництво навчальних закладів отримало інструкції "зверху": сформувати списки працівників, які підтвердили встановлення месенджера, і щоденно звітувати про виконання 

- йдеться у дописі.

Зазначається, що відмова встановити додаток може призвести до дисциплінарних покарань, зокрема доган чи відсторонення від посади.

Це не просто черговий цифровий експеримент. Це інструмент стеження. Влада створює контрольоване середовище, де кожен чат, фото чи повідомлення — під наглядом спецслужб. Вони хочуть знати, хто що пише, кому дзвонить і які настрої панують у колективах

- заявили інформатори ЦНС.

Аналітики Центру відзначають, що кампанія зі встановлення "Мах" — елемент ширшої стратегії цифрової окупації, яку москва системно впроваджує на ТОТ. Її мета - створити закритий інформаційний контур, де зв’язок, месенджери та інтернет повністю контролюються російськими структурами.

Показово, що на цьому тлі Крим уже кілька тижнів потерпає від масштабних збоїв зв’язку. Месенджер "Мах", який пропагандисти подають як "державну альтернативу Telegram", працює з постійними технічними помилками.

Паралельно півострів охопила паливна криза - дефіцит бензину та дизеля паралізував транспорт і логістику, а інтернет-збої ускладнили навіть безготівкові розрахунки.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що влада рф розпочала впровадження "національного месенджера" MAX, перевівши міські служби санкт-петербурга на цю платформу. Губернатор олександр бєглов заявив, що це прискорить обробку звернень громадян.

На тимчасово окупованих територіях України росіяни примушують жителів встановлювати месенджер Max. Додаток збирає дані користувачів і передає їх російським спецслужбам.

У росії запустили православний месенджер "Зосима" з доступом до всіх персональних даних26.09.25, 01:27 • 3632 перегляди

Віта Зеленецька

СуспільствоПолітика
Енергетика
Банківська картка
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Крим
Україна