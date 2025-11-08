Оккупанты в Крыму заставляют госслужащих устанавливать российский мессенджер Max

На временно оккупированном Крымском полуострове власти РФ запускают новую кампанию цифрового контроля над работниками государственных и образовательных учреждений. Их принуждают устанавливать российский мессенджер "Мах" и подтверждать это подписью, а руководство отчитывается о выполнении. Отказ грозит дисциплинарными взысканиями. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

На временно оккупированном Крымском полуострове началась очередная кампания цифрового контроля, направленная на полное подчинение коммуникаций местных работников государственного сектора - сообщает Центр нацсопротивления.

По данным активистов, сотрудников образовательных и государственных учреждений принуждают устанавливать российский мессенджер "Мах" - платформу, созданную под контролем российского Минцифры.

Работники обязаны не только загрузить приложение, но и письменно подтвердить факт его установки, поставив подпись в специальном журнале.

Руководство учебных заведений получило инструкции "сверху": сформировать списки работников, подтвердивших установку мессенджера, и ежедневно отчитываться о выполнении - говорится в сообщении.

Отмечается, что отказ установить приложение может привести к дисциплинарным наказаниям, в частности выговорам или отстранению от должности.

Это не просто очередной цифровой эксперимент. Это инструмент слежки. Власти создают контролируемую среду, где каждый чат, фото или сообщение — под наблюдением спецслужб. Они хотят знать, кто что пишет, кому звонит и какие настроения царят в коллективах - заявили информаторы ЦНС.

Аналитики Центра отмечают, что кампания по установке "Мах" — элемент более широкой стратегии цифровой оккупации, которую Москва системно внедряет на ТОТ. Ее цель - создать закрытый информационный контур, где связь, мессенджеры и интернет полностью контролируются российскими структурами.

Показательно, что на этом фоне Крым уже несколько недель страдает от масштабных сбоев связи. Мессенджер "Мах", который пропагандисты подают как "государственную альтернативу Telegram", работает с постоянными техническими ошибками.

Параллельно полуостров охватил топливный кризис - дефицит бензина и дизеля парализовал транспорт и логистику, а интернет-сбои усложнили даже безналичные расчеты.

Ранее сообщалось, что власти РФ начали внедрение "национального мессенджера" MAX, переведя городские службы Санкт-Петербурга на эту платформу. Губернатор Александр Беглов заявил, что это ускорит обработку обращений граждан.

На временно оккупированных территориях Украины россияне принуждают жителей устанавливать мессенджер Max. Приложение собирает данные пользователей и передает их российским спецслужбам.

