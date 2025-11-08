Оккупанты в Крыму заставляют госслужащих устанавливать российский мессенджер Max

ukenru
7 ноября, 17:00 • 30153 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
7 ноября, 15:49 • 37510 просмотра
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 44203 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 43921 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 40139 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 22298 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 53694 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 37379 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 39868 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 30597 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 19443 просмотра
Румынского евродепутата, которая угрожала "сломать ноги Зеленскому", хотят отправить в психбольницу7 ноября, 17:39 • 4694 просмотра
Трамп встретил Орбана в Белом доме и высказался о встрече с путиным7 ноября, 17:42 • 4246 просмотра
Столичные правоохранители привлекли к ответственности молодого человека, который пел русские песни в форме полицейского22:21 • 4026 просмотра
россияне разрушили КАБами заправку под Харьковом: есть пострадавшиеPhoto22:38 • 5790 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 30876 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Виктор Орбан
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Будапешт
Белый дом
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 19466 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 30153 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 25771 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 34430 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 45044 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Отопление

Оккупанты в Крыму заставляют госслужащих устанавливать российский мессенджер Max

Киев • УНН

 • 516 просмотра

На временно оккупированном Крымском полуострове власти РФ запускают кампанию цифрового контроля, заставляя работников государственных и образовательных учреждений устанавливать российский мессенджер «Мах». Отказ грозит дисциплинарными взысканиями, а руководство ежедневно отчитывается о выполнении, что является инструментом слежки и элементом более широкой стратегии цифровой оккупации.

Оккупанты в Крыму заставляют госслужащих устанавливать российский мессенджер Max

На временно оккупированном Крымском полуострове власти РФ запускают новую кампанию цифрового контроля над работниками государственных и образовательных учреждений. Их принуждают устанавливать российский мессенджер "Мах" и подтверждать это подписью, а руководство отчитывается о выполнении. Отказ грозит дисциплинарными взысканиями. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

На временно оккупированном Крымском полуострове началась очередная кампания цифрового контроля, направленная на полное подчинение коммуникаций местных работников государственного сектора

- сообщает Центр нацсопротивления.

По данным активистов, сотрудников образовательных и государственных учреждений принуждают устанавливать российский мессенджер "Мах" - платформу, созданную под контролем российского Минцифры.

Работники обязаны не только загрузить приложение, но и письменно подтвердить факт его установки, поставив подпись в специальном журнале.

Руководство учебных заведений получило инструкции "сверху": сформировать списки работников, подтвердивших установку мессенджера, и ежедневно отчитываться о выполнении 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что отказ установить приложение может привести к дисциплинарным наказаниям, в частности выговорам или отстранению от должности.

Это не просто очередной цифровой эксперимент. Это инструмент слежки. Власти создают контролируемую среду, где каждый чат, фото или сообщение — под наблюдением спецслужб. Они хотят знать, кто что пишет, кому звонит и какие настроения царят в коллективах

- заявили информаторы ЦНС.

Аналитики Центра отмечают, что кампания по установке "Мах" — элемент более широкой стратегии цифровой оккупации, которую Москва системно внедряет на ТОТ. Ее цель - создать закрытый информационный контур, где связь, мессенджеры и интернет полностью контролируются российскими структурами.

Показательно, что на этом фоне Крым уже несколько недель страдает от масштабных сбоев связи. Мессенджер "Мах", который пропагандисты подают как "государственную альтернативу Telegram", работает с постоянными техническими ошибками.

Параллельно полуостров охватил топливный кризис - дефицит бензина и дизеля парализовал транспорт и логистику, а интернет-сбои усложнили даже безналичные расчеты.

Напомним

Ранее сообщалось, что власти РФ начали внедрение "национального мессенджера" MAX, переведя городские службы Санкт-Петербурга на эту платформу. Губернатор Александр Беглов заявил, что это ускорит обработку обращений граждан.

На временно оккупированных территориях Украины россияне принуждают жителей устанавливать мессенджер Max. Приложение собирает данные пользователей и передает их российским спецслужбам.

В России запустили православный мессенджер "Зосима" с доступом ко всем персональным данным26.09.25, 01:27 • 3632 просмотра

Вита Зеленецкая

ОбществоПолитика
Энергетика
Банковская карта
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Крым
Украина