Нова атака рф викликала знеструмлення у 7 регіохах, аварійні відключення у Києві та 4 областях - Міненерго
Київ • УНН
Через нову атаку рф знеструмлення торкнулися 7 областей України. У Києві та 4 областях діють аварійні відключення, а негода спричинила перебої зі світлом у 4 областях.
Через нову атаку рф на енергетику в Україні були знеструмлення у 7 областях, у Києві та 4 областях діють аварійні відключення, від негоди перебої зі світлом у 4 областях, повідомили у Міненерго у понеділок, пише УНН.
Ворожі обстріли
"Цієї ночі ворог завдав чергового удару по українській енергетиці. Внаслідок атаки знеструмлювались споживачі в Одеській, Житомирській, Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Чернігівській областях", - ідеться у повідомленні.
Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи ще вночі.
"На Одещині та Житомирщині продовжуються ремонтні роботи, щоб повернути світло споживачам", - зазначили у Міненерго.
"У Чернігівській області внаслідок обстрілу ворогом пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Знеструмлена низка населених пунктів", - вказали у міністерстві.
Відновлення електропостачання розпочнеться, щойно це дозволить безпекова ситуація.
"У Києві та Київській області тривають відновлювальні роботи. Застосовуються екстрені відключення на частині правого та лівого берегів. Триває поступовий перехід від аварійних обмежень до прогнозованих графіків погодинних відключень", - повідомили у Міненерго.
Негода
"Через несприятливі погодні умови знеструмлено 161 населений пункт у Київській області, 48 - у Закарпатській, 36 - у Дніпропетровській та 15 - у Чернігівській областях", - зазначили у Міненерго.
Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.
Графіки та аварійні відключення
"Наразі у більшості регіонів діють графіки погодинних відключень. У Києві та Київській області, на Одещині, Харківщині та Донеччині застосовуються аварійні графіки. Їхня тривалість може залежати від суттєвого зниження температури повітря", - зазначили у Міненерго.
У Міністерстві енергетики закликали українців із розумінням поставитися до тимчасових обмежень, підтримувати одне одного та за можливості ощадливо споживати електроенергію в цей складний період.