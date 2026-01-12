$43.080.09
Ексклюзив
08:44
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
08:30
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
05:16
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
Нова атака рф викликала знеструмлення у 7 регіохах, аварійні відключення у Києві та 4 областях - Міненерго

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Через нову атаку рф знеструмлення торкнулися 7 областей України. У Києві та 4 областях діють аварійні відключення, а негода спричинила перебої зі світлом у 4 областях.

Нова атака рф викликала знеструмлення у 7 регіохах, аварійні відключення у Києві та 4 областях - Міненерго

Через нову атаку рф на енергетику в Україні були знеструмлення у 7 областях, у Києві та 4 областях діють аварійні відключення, від негоди перебої зі світлом у 4 областях, повідомили у Міненерго у понеділок, пише УНН.

Ворожі обстріли

"Цієї ночі ворог завдав чергового удару по українській енергетиці. Внаслідок атаки знеструмлювались споживачі в Одеській, Житомирській, Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Чернігівській областях", - ідеться у повідомленні.

Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи ще вночі.

"На Одещині та Житомирщині продовжуються ремонтні роботи, щоб повернути світло споживачам", - зазначили у Міненерго.

"У Чернігівській області внаслідок обстрілу ворогом пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Знеструмлена низка населених пунктів", - вказали у міністерстві.

Відновлення електропостачання розпочнеться, щойно це дозволить безпекова ситуація.

"У Києві та Київській області тривають відновлювальні роботи. Застосовуються екстрені відключення на частині правого та лівого берегів. Триває поступовий перехід від аварійних обмежень до прогнозованих графіків погодинних відключень", - повідомили у Міненерго.

Негода

"Через несприятливі погодні умови знеструмлено 161 населений пункт у Київській області, 48 - у Закарпатській, 36 - у Дніпропетровській та 15 - у Чернігівській областях", - зазначили у Міненерго.

Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Графіки та аварійні відключення

"Наразі у більшості регіонів діють графіки погодинних відключень. У Києві та Київській області, на Одещині, Харківщині та Донеччині застосовуються аварійні графіки. Їхня тривалість може залежати від суттєвого зниження температури повітря", - зазначили у Міненерго.

У Міністерстві енергетики закликали українців із розумінням поставитися до тимчасових обмежень, підтримувати одне одного та за можливості ощадливо споживати електроенергію в цей складний період.

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
