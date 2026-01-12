Новая атака рф вызвала обесточивания в 7 регионах, аварийные отключения в Киеве и 4 областях - Минэнерго

Из-за новой атаки рф на энергетику в Украине были обесточены 7 областей, в Киеве и 4 областях действуют аварийные отключения, от непогоды перебои со светом в 4 областях, сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

"Этой ночью враг нанес очередной удар по украинской энергетике. В результате атаки обесточивались потребители в Одесской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Черниговской областях", - говорится в сообщении.

Энергетики начали аварийно-восстановительные работы еще ночью.

"В Одесской и Житомирской областях продолжаются ремонтные работы, чтобы вернуть свет потребителям", - отметили в Минэнерго.

"В Черниговской области в результате обстрела врагом поврежден объект энергетической инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов", - указали в министерстве.

Восстановление электроснабжения начнется, как только это позволит ситуация с безопасностью.

"В Киеве и Киевской области продолжаются восстановительные работы. Применяются экстренные отключения на части правого и левого берегов. Продолжается постепенный переход от аварийных ограничений к прогнозируемым графикам почасовых отключений", - сообщили в Минэнерго.

Непогода

"Из-за неблагоприятных погодных условий обесточен 161 населенный пункт в Киевской области, 48 - в Закарпатской, 36 - в Днепропетровской и 15 - в Черниговской областях", - отметили в Минэнерго.

Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.

Графики и аварийные отключения

"Сейчас в большинстве регионов действуют графики почасовых отключений. В Киеве и Киевской области, в Одесской, Харьковской и Донецкой областях применяются аварийные графики. Их продолжительность может зависеть от существенного снижения температуры воздуха", - отметили в Минэнерго.

В Министерстве энергетики призвали украинцев с пониманием отнестись к временным ограничениям, поддерживать друг друга и по возможности экономно потреблять электроэнергию в этот сложный период.