Новая атака рф вызвала обесточивания в 7 регионах, аварийные отключения в Киеве и 4 областях - Минэнерго

$43.080.09
50.140.03
ukenru
Эксклюзив
08:44 • 2924 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
08:30 • 3910 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
05:16 • 13538 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 24323 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 32988 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 30697 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 29887 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 55277 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 37665 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 35409 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−11°
1.9м/с
80%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 16361 просмотра
Рост азиатских фондовых рынков вслед за США и нефтяное ралли: обзор на 12 января от BloombergPhoto12 января, 00:00 • 14305 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 15700 просмотра
Аграрный сектор Херсонщины под ручным контролем гауляйтера Сальдо: ЦНС разоблачил коррупционную схему оккупантов12 января, 02:10 • 10926 просмотра
Взрывы на аэродроме "Бельбек" и блэкаут связи: ночная атака на объекты оккупантов в Крыму05:52 • 7414 просмотра
публикации
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания08:21 • 3504 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 55274 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 65954 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 114491 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 140748 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джером Пауэлл
Андрей Сибига
Виталий Кличко
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Венесуэла
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 15916 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 16575 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 25232 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 27765 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 83688 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Золото
Фильм

Новая атака рф вызвала обесточивания в 7 регионах, аварийные отключения в Киеве и 4 областях - Минэнерго

Киев • УНН

 • 638 просмотра

Из-за новой атаки рф обесточивание затронуло 7 областей Украины. В Киеве и 4 областях действуют аварийные отключения, а непогода вызвала перебои со светом в 4 областях.

Новая атака рф вызвала обесточивания в 7 регионах, аварийные отключения в Киеве и 4 областях - Минэнерго

Из-за новой атаки рф на энергетику в Украине были обесточены 7 областей, в Киеве и 4 областях действуют аварийные отключения, от непогоды перебои со светом в 4 областях, сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

"Этой ночью враг нанес очередной удар по украинской энергетике. В результате атаки обесточивались потребители в Одесской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Черниговской областях", - говорится в сообщении.

Энергетики начали аварийно-восстановительные работы еще ночью.

"В Одесской и Житомирской областях продолжаются ремонтные работы, чтобы вернуть свет потребителям", - отметили в Минэнерго.

"В Черниговской области в результате обстрела врагом поврежден объект энергетической инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов", - указали в министерстве.

Восстановление электроснабжения начнется, как только это позволит ситуация с безопасностью.

"В Киеве и Киевской области продолжаются восстановительные работы. Применяются экстренные отключения на части правого и левого берегов. Продолжается постепенный переход от аварийных ограничений к прогнозируемым графикам почасовых отключений", - сообщили в Минэнерго.

Непогода

"Из-за неблагоприятных погодных условий обесточен 161 населенный пункт в Киевской области, 48 - в Закарпатской, 36 - в Днепропетровской и 15 - в Черниговской областях", - отметили в Минэнерго.

Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий.

Графики и аварийные отключения

"Сейчас в большинстве регионов действуют графики почасовых отключений. В Киеве и Киевской области, в Одесской, Харьковской и Донецкой областях применяются аварийные графики. Их продолжительность может зависеть от существенного снижения температуры воздуха", - отметили в Минэнерго.

В Министерстве энергетики призвали украинцев с пониманием отнестись к временным ограничениям, поддерживать друг друга и по возможности экономно потреблять электроэнергию в этот сложный период.

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Донецкая область
Житомирская область
Сумская область
Харьковская область
Одесская область
Закарпатская область
Днепропетровская область
Черниговская область
Украина
Киев