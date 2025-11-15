Німці втрачають терпіння до Мерца: економіка не оживає, підтримка падає – Bloomberg
Фрідріх Мерц стикається з падінням популярності, лише 16% німців підтримують його як кандидата. Економічні прогнози падають, а його коаліція паралізована внутрішніми конфліктами.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який пообіцяв відродити економіку та зміцнити позиції країни у світі, стикається з різким падінням популярності. Лише 16% німців підтримують його як кандидата на наступних федеральних виборах, а його коаліція паралізована внутрішніми конфліктами та суперництвом. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.
Мерц обіцяв зупинити масову міграцію, перетворити Бундесвер на найсильнішу армію Європи та покласти край економічному спаду.
Ми можемо завдяки власним зусиллям знову стати двигуном зростання, на який світ дивитиметься із захопленням
Проте шість місяців потому виборці все ще чекають на результати, а економічні прогнози падають: зростання очікується нижче 1%, фондові індекси демонструють мінімальне зростання, а акції оборонних компаній падають.
У його фракції є люди, які ставлять під сумнів усі розмови канцлера та запитують себе: де результати? Але перспективи похмурі
Мерц, якому щойно виповнилося 70 років, сподівається залишатися спокійним та сфокусованим: "Я вдячний за те, що я у формі та здоровий і можу повністю зосередитися на своїх обов’язках канцлера".
