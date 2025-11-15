Канцлер Германии Фридрих Мерц, пообещавший возродить экономику и укрепить позиции страны в мире, сталкивается с резким падением популярности. Лишь 16% немцев поддерживают его как кандидата на следующих федеральных выборах, а его коалиция парализована внутренними конфликтами и соперничеством. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Мерц обещал остановить массовую миграцию, превратить Бундесвер в сильнейшую армию Европы и положить конец экономическому спаду.

Мы можем благодаря собственным усилиям снова стать двигателем роста, на который мир будет смотреть с восхищением – говорил он в своей первой речи на посту.

Однако шесть месяцев спустя избиратели все еще ждут результатов, а экономические прогнозы падают: рост ожидается ниже 1%, фондовые индексы демонстрируют минимальный рост, а акции оборонных компаний падают.

Молодежь из Украины должна служить своей стране, а не уезжать в Германию - Мерц

В его фракции есть люди, которые ставят под сомнение все разговоры канцлера и спрашивают себя: где результаты? Но перспективы мрачные – заявляет Судха Давид-Вилп, старший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла.

Мерц, которому только что исполнилось 70 лет, надеется оставаться спокойным и сфокусированным: "Я благодарен за то, что я в форме и здоров и могу полностью сосредоточиться на своих обязанностях канцлера".

В Германии полиция арестовала подозреваемого в заговоре с целью убийства политиков