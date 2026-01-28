Ні переохолодження, ні квартири з льодом: у поліції розповіли про обставини смерті 88-річної жінки на столичному Подолі

У мережі шириться повідомлення, що у Києві від переохолодження померла жінка, яка пережила Голокосту, а її квартира нібито покрилась льодом після прориву водопроводу. Проте у КМДА та у столичній поліції інформацію спростовують - у приміщенні було сухо, а причина смерті киянки - хронічна ішемічна хвороба серця, передає УНН.

Деталі

Спершу на повідомлення ЗМІ відреагували у КМДА і одразу ж наголосили - поширена в мережі інформація про жінку, яка нібито замерзла у власній квартирі, не відповідає дійсності.

За офіційним висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стала серцева недостатність, спричинена хронічною ішемічною хворобою серця. Закликаємо представників медіа та користувачів соцмереж користуватися перевіреними офіційними джерелами та утримуватися від поширення емоційних, маніпулятивних і недостовірних повідомлень - йдеться у повідомленні.

Що кажуть у поліції?

Столична поліція також спростувала інформацію про загибель жінки через переохолодження у квартирі на столичному Подолі.

Сьогодні соцмережі та деякі медіа поширили недостовірну інформацію про те, що у квартирі багатоповерхівки від холоду померла літня жінка, а її квартира покрилась льодом після прориву водопроводу.

Інформуємо, що подія відбулась близько двох тижнів тому. Тоді до правоохоронців надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що його підтоплює сусідка зверху. Під час аварійного відкриття дверей поліцейські виявили 88-річну жінку без ознак життя. Приміщення квартири було сухим, за виключенням ділянки на кухні через порушення герметичної системи трубовідводу - йдеться у повідомленні.

Як повідомили правоохоронці, тіло жінки було направлено на проведення судово-медичної експертизи, яка встановила, що смерть киянки настала внаслідок хронічної ішемічної хвороби серця.