Ни переохлаждения, ни квартиры со льдом: в полиции рассказали об обстоятельствах смерти 88-летней женщины на столичном Подоле

В сети распространяется сообщение, что в Киеве от переохлаждения умерла женщина, пережившая Холокост, а ее квартира якобы покрылась льдом после прорыва водопровода. Однако в КГГА и в столичной полиции информацию опровергают - в помещении было сухо, а причина смерти киевлянки - хроническая ишемическая болезнь сердца, передает УНН.

Детали

Сначала на сообщения СМИ отреагировали в КГГА и сразу же подчеркнули - распространенная в сети информация о женщине, которая якобы замерзла в собственной квартире, не соответствует действительности.

По официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная хронической ишемической болезнью сердца. Призываем представителей медиа и пользователей соцсетей пользоваться проверенными официальными источниками и воздерживаться от распространения эмоциональных, манипулятивных и недостоверных сообщений - говорится в сообщении.

Что говорят в полиции?

Столичная полиция также опровергла информацию о гибели женщины из-за переохлаждения в квартире на столичном Подоле.

Сегодня соцсети и некоторые медиа распространили недостоверную информацию о том, что в квартире многоэтажки от холода умерла пожилая женщина, а ее квартира покрылась льдом после прорыва водопровода.

Информируем, что событие произошло около двух недель назад. Тогда в правоохранительные органы поступило сообщение от местного жителя о том, что его подтапливает соседка сверху. Во время аварийного вскрытия дверей полицейские обнаружили 88-летнюю женщину без признаков жизни. Помещение квартиры было сухим, за исключением участка на кухне из-за нарушения герметичной системы трубоотвода - говорится в сообщении.

Как сообщили правоохранители, тело женщины было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что смерть киевлянки наступила вследствие хронической ишемической болезни сердца.