15:19
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
15:18 • 8258 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
14:57 • 7328 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
14:19 • 19359 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
11:48 • 20944 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
28 января, 10:05 • 26097 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
28 января, 09:51 • 30299 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
28 января, 08:35 • 28526 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
28 января, 08:19 • 25753 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 28507 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
Графики отключений электроэнергии
Ни переохлаждения, ни квартиры со льдом: в полиции рассказали об обстоятельствах смерти 88-летней женщины на столичном Подоле

Киев • УНН

 • 140 просмотра

В Киеве опровергли информацию о смерти женщины от переохлаждения в квартире. Официальной причиной смерти 88-летней киевлянки стала хроническая ишемическая болезнь сердца.

Ни переохлаждения, ни квартиры со льдом: в полиции рассказали об обстоятельствах смерти 88-летней женщины на столичном Подоле

В сети распространяется сообщение, что в Киеве от переохлаждения умерла женщина, пережившая Холокост, а ее квартира якобы покрылась льдом после прорыва водопровода. Однако в КГГА и в столичной полиции информацию опровергают - в помещении было сухо, а причина смерти киевлянки - хроническая ишемическая болезнь сердца, передает УНН.

Детали

Сначала на сообщения СМИ отреагировали в КГГА и сразу же подчеркнули - распространенная в сети информация о женщине, которая якобы замерзла в собственной квартире, не соответствует действительности.

По официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная хронической ишемической болезнью сердца. Призываем представителей медиа и пользователей соцсетей пользоваться проверенными официальными источниками и воздерживаться от распространения эмоциональных, манипулятивных и недостоверных сообщений - говорится в сообщении.

Что говорят в полиции?

Столичная полиция также опровергла информацию о гибели женщины из-за переохлаждения в квартире на столичном Подоле.

Сегодня соцсети и некоторые медиа распространили недостоверную информацию о том, что в квартире многоэтажки от холода умерла пожилая женщина, а ее квартира покрылась льдом после прорыва водопровода.

Информируем, что событие произошло около двух недель назад. Тогда в правоохранительные органы поступило сообщение от местного жителя о том, что его подтапливает соседка сверху. Во время аварийного вскрытия дверей полицейские обнаружили 88-летнюю женщину без признаков жизни. Помещение квартиры было сухим, за исключением участка на кухне из-за нарушения герметичной системы трубоотвода 

- говорится в сообщении.

Как сообщили правоохранители, тело женщины было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что смерть киевлянки наступила вследствие хронической ишемической болезни сердца.

Обращаемся к администраторам телеграм-каналов с просьбой не спекулировать на теме тяжелой энергетической ситуации в стране и не создавать панические настроения у граждан. Прежде чем публиковать информацию чувствительного содержания – обращайтесь к официальным источникам для ее проверки 

- резюмировали правоохранители.

Антонина Туманова

Киев