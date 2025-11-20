Не "все пропало", а "ми пройдемо цей період": Буданов - про нинішню зиму для України

Нинішня зима буде найважчою для України з точки зору проходження опалювального сезону, але "ми це пройдемо". Про це в інтерв’ю 24 Каналу сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) Кирило Буданов, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, що б там не сталося, в будь-якому разі ми зиму все одно переживемо, і це розуміють всі".

Як ворог розуміє, так і думаю, що ми з вами теж. Чи може вона бути важкою? Може бути. Але знову ж таки – ми її переживемо. Давайте в цій парадигмі вести розмову. Не "все пропало", а "ми пройдемо цей період" - закликав керівник ГУР.

Він розповів, що в росії були проведені глибинні дослідження перед прийняттям стратегічного рішення щодо початку ударів по українській енергетиці, і у кремлі "прийшли до правильного висновку".

Фактор саме загрози того, що вони зруйнують нам енергетику перед зимовим сезоном, матиме максимальний вплив на суспільство в Україні й на наших західних партнерів. Бо це така тематика, яка всіх лякає. Всіх з різних причин, але об'єднує страх - зазначив Буданов.

Вондочас він підкреслив, що цей фактор чітко обмежений за часовим проміжком.

"Він обмежується кінцем лютого. До якого вони прийшли висновку? Загроза знищення, руйнації енергосистеми перед зимою – це фактор впливу для посилення позиції росії. Зокрема й переговорної. Оскільки він обмежений за часом, то виходити з якимись пропозиціями потрібно до завершення цього періоду. Тож тримаємося. І ми це пройдемо", - резюмував керівник ГУР.

Нагадаємо

Начальник ГУР Кирило Буданов прогнозує, що в лютому 2026 року може відбутися наближення до моменту, коли гіпотетично мирна угода між Україною та росією стане можливою.

Єдність – це єдиний варіант вистояти - Буданов