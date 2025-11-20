$42.090.03
Не "все пропало", а "ми пройдемо цей період": Буданов - про нинішню зиму для України

Київ • УНН

 • 1336 перегляди

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що нинішня зима, ймовірно, буде найважчою для України, але країна її переживе. Він зазначив, що росіяни розраховували на максимальний вплив ударів по енергетиці на суспільство та західних партнерів.

Не "все пропало", а "ми пройдемо цей період": Буданов - про нинішню зиму для України

Нинішня зима буде найважчою для України з точки зору проходження опалювального сезону, але "ми це пройдемо". Про це в інтерв’ю 24 Каналу сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) Кирило Буданов, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, що б там не сталося, в будь-якому разі ми зиму все одно переживемо, і це розуміють всі".

Як ворог розуміє, так і думаю, що ми з вами теж. Чи може вона бути важкою? Може бути. Але знову ж таки – ми її переживемо. Давайте в цій парадигмі вести розмову. Не "все пропало", а "ми пройдемо цей період"

- закликав керівник ГУР.

Він розповів, що в росії були проведені глибинні дослідження перед прийняттям стратегічного рішення щодо початку ударів по українській енергетиці, і у кремлі "прийшли до правильного висновку".

Фактор саме загрози того, що вони зруйнують нам енергетику перед зимовим сезоном, матиме максимальний вплив на суспільство в Україні й на наших західних партнерів. Бо це така тематика, яка всіх лякає. Всіх з різних причин, але об'єднує страх

- зазначив Буданов.

Вондочас він підкреслив, що цей фактор чітко обмежений за часовим проміжком.

"Він обмежується кінцем лютого. До якого вони прийшли висновку? Загроза знищення, руйнації енергосистеми перед зимою – це фактор впливу для посилення позиції росії. Зокрема й переговорної. Оскільки він обмежений за часом, то виходити з якимись пропозиціями потрібно до завершення цього періоду. Тож тримаємося. І ми це пройдемо", - резюмував керівник ГУР.

Нагадаємо

Начальник ГУР Кирило Буданов прогнозує, що в лютому 2026 року може відбутися наближення до моменту, коли гіпотетично мирна угода між Україною та росією стане можливою.

Вадим Хлюдзинський

Суспільство Політика
