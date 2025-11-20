$42.090.03
Не "все пропало", а "мы пройдем этот период": Буданов - о нынешней зиме для Украины

Киев • УНН

 980 просмотра

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что нынешняя зима, вероятно, будет самой тяжелой для Украины, но страна ее переживет. Он отметил, что россияне рассчитывали на максимальное влияние ударов по энергетике на общество и западных партнеров.

Нынешняя зима будет самой тяжелой для Украины с точки зрения прохождения отопительного сезона, но "мы это пройдем". Об этом в интервью 24 Каналу сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, "что бы там ни случилось, в любом случае мы зиму все равно переживем, и это понимают все".

Как враг понимает, так и думаю, что мы с вами тоже. Может ли она быть тяжелой? Может быть. Но опять же – мы ее переживем. Давайте в этой парадигме вести разговор. Не "все пропало", а "мы пройдем этот период"

- призвал руководитель ГУР.

Он рассказал, что в россии были проведены глубинные исследования перед принятием стратегического решения о начале ударов по украинской энергетике, и в кремле "пришли к правильному выводу".

Фактор именно угрозы того, что они разрушат нам энергетику перед зимним сезоном, будет иметь максимальное влияние на общество в Украине и на наших западных партнеров. Потому что это такая тематика, которая всех пугает. Всех по разным причинам, но объединяет страх

- отметил Буданов.

В то же время он подчеркнул, что этот фактор четко ограничен по временному промежутку.

"Он ограничивается концом февраля. К какому они пришли выводу? Угроза уничтожения, разрушения энергосистемы перед зимой – это фактор влияния для усиления позиции россии. В том числе и переговорной. Поскольку он ограничен по времени, то выходить с какими-то предложениями нужно до завершения этого периода. Так что держимся. И мы это пройдем", - резюмировал руководитель ГУР.

Напомним

Начальник ГУР Кирилл Буданов прогнозирует, что в феврале 2026 года может произойти приближение к моменту, когда гипотетически мирное соглашение между Украиной и россией станет возможным.

Единство – это единственный вариант выстоять - Буданов19.11.25, 20:31 • 2286 просмотров

Вадим Хлюдзинский

