Не "все пропало", а "мы пройдем этот период": Буданов - о нынешней зиме для Украины

Нынешняя зима будет самой тяжелой для Украины с точки зрения прохождения отопительного сезона, но "мы это пройдем". Об этом в интервью 24 Каналу сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов, сообщает УНН.

По его словам, "что бы там ни случилось, в любом случае мы зиму все равно переживем, и это понимают все".

Как враг понимает, так и думаю, что мы с вами тоже. Может ли она быть тяжелой? Может быть. Но опять же – мы ее переживем. Давайте в этой парадигме вести разговор. Не "все пропало", а "мы пройдем этот период"