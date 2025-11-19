Единство – это единственный вариант выстоять - Буданов

$42.090.03
18:10 • 12566 просмотра
Встреча Зеленского и Уиткоффа в Турции отменена из-за «неприемлемого» плана США по прекращению войны - СМИ
16:13 • 20238 просмотра
В Украине 20 ноября будут действовать графики: сколько очередей будут отключать
16:01 • 21895 просмотра
У Минэнерго появился временный руководитель: кто получил должность Гринчук
Эксклюзив
14:24 • 31229 просмотра
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
14:04 • 19929 просмотра
Зеленский встретится с представителями армии США в четверг на фоне получения Киевом "сигналов" о плане США по прекращению войны - Reuters
19 ноября, 13:20 • 15306 просмотра
Высоковольтную линию питания Запорожской АЭС восстановили - Укрэнерго
19 ноября, 13:15 • 15433 просмотра
Число жертв ночной атаки рф в Тернополе возросло до 25, трое из них - детиVideo
19 ноября, 12:10 • 16305 просмотра
Парламент уволил Гринчук с должности министра энергетики
Эксклюзив
19 ноября, 11:46 • 21914 просмотра
Лицензия скандальной клиники Odrex под вопросом: Минздрав формирует комиссию после смертей пациентов
19 ноября, 11:37 • 18796 просмотра
Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции
Эксклюзивы
Уже 20 погибших, включая 2 детей, и 66 пострадавших в результате атаки рф на Тернополь19 ноября, 11:26 • 29117 просмотра
Уютный десерт: 5 рецептов печенья, которое получится у каждого19 ноября, 12:04 • 32010 просмотра
Представители фракции "Слуги народа" выступили с заявлением о создании коалиции и правительства национальной устойчивости: о чем идет речь19 ноября, 12:37 • 4264 просмотра
Как вернуть билет на поезд: подробная инструкция14:12 • 20907 просмотра
Внук известного украинского политика Левка Лукьяненко погиб в боях с российскими оккупантами14:27 • 11963 просмотра
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
Эксклюзив
14:24 • 31229 просмотра
Как вернуть билет на поезд: подробная инструкция14:12 • 21041 просмотра
Уютный десерт: 5 рецептов печенья, которое получится у каждого19 ноября, 12:04 • 32131 просмотра
Импорт газа из Греции: эксперт рассказал, что выгоднее и хватит ли поставокPhoto
Эксклюзив
19 ноября, 08:06 • 44421 просмотра
Больше года без реакции: почему Минздрав не проверяет клинику Odrex после смерти пациента и жалоб на действия врачей

Эксклюзив

19 ноября, 07:42 • 44312 просмотра
Эксклюзив
19 ноября, 07:42 • 44312 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом доме19 ноября, 07:49 • 35836 просмотра
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06 • 34172 просмотра
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсацию18 ноября, 16:02 • 35226 просмотра
"Парасоциальный" стало словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18 ноября, 10:16 • 52138 просмотра
Королевский монетный двор Британии выпустил монету в память о Фредди Меркьюри18 ноября, 10:02 • 44601 просмотра
Единство – это единственный вариант выстоять - Буданов

Киев • УНН

 • 1256 просмотра

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что внутреннее единство является главным фактором способности Украины противостоять внешним угрозам. Он подчеркнул, что без единства даже значительная внешняя поддержка не поможет.

Единство – это единственный вариант выстоять - Буданов

Начальник ГУР Кирилл Буданов в разговоре с журналисткой 24 канала подчеркнул, что главным фактором, определяющим способность Украины противостоять внешним угрозам, остается внутреннее единство. По его словам, именно оно было и до сих пор является тем, что либо усиливает государство, либо становится точкой его уязвимости, передает УНН.

Единство! Это единственный вывод и единственный вариант, как нам устоять!... В военном плане и во внутреннем. Единство! Если нарушается единство, ничего не будет 

- отметил Буданов.

Руководитель ГУР подчеркнул, что исторически Украина проигрывала именно тогда, когда внутри общества появлялись расколы и внутренние разногласия.

Он добавил, что даже значительная внешняя поддержка не поможет, если внутри нет сплоченности.

Если будет единство, мы все преодолеем. Если не будет единства, дай сюда триллионы долларов, все вооружение мира, оно не поможет 

- подчеркнул Буданов.

Лилия Подоляк

