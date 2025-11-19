Единство – это единственный вариант выстоять - Буданов
Киев • УНН
Начальник ГУР Кирилл Буданов в разговоре с журналисткой 24 канала подчеркнул, что главным фактором, определяющим способность Украины противостоять внешним угрозам, остается внутреннее единство. По его словам, именно оно было и до сих пор является тем, что либо усиливает государство, либо становится точкой его уязвимости, передает УНН.
Единство! Это единственный вывод и единственный вариант, как нам устоять!... В военном плане и во внутреннем. Единство! Если нарушается единство, ничего не будет
Руководитель ГУР подчеркнул, что исторически Украина проигрывала именно тогда, когда внутри общества появлялись расколы и внутренние разногласия.
Он добавил, что даже значительная внешняя поддержка не поможет, если внутри нет сплоченности.
Если будет единство, мы все преодолеем. Если не будет единства, дай сюда триллионы долларов, все вооружение мира, оно не поможет