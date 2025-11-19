Єдність – це єдиний варіант вистояти - Буданов
Київ • УНН
Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що внутрішня єдність є головним фактором здатності України протистояти зовнішнім загрозам. Він наголосив, що без єдності навіть значна зовнішня підтримка не допоможе.
Начальник ГУР Кирило Буданов у розмові з журналісткою 24 каналу наголосив, що головним фактором, який визначає здатність України протистояти зовнішнім загрозам, залишається внутрішня єдність. За його словами, саме вона була і досі є тим, що або підсилює державу, або стає точкою її вразливості, передає УНН.
Єдність! Це єдиний висновок і єдиний варіант як нам встояти!... У воєнному плані і у внутрішньому. Єдність! Якщо порушується єдність, нічого не буде
Керівник ГУР підкреслив, що історично Україна програвала саме тоді, коли всередині суспільства з’являлися розколи і внутрішній розбрат.
Він додав, що навіть значна зовнішня підтримка не допоможе, якщо всередині немає згуртованості.
Якщо буде єдність, ми все подолаємо. Якщо не буде єдності, дай сюди трильйони доларів, все озброєння світу, воно не допоможе