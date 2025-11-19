Єдність – це єдиний варіант вистояти - Буданов

$42.090.03
48.790.00
ukenru
18:10 • 13301 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
16:13 • 21620 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
16:01 • 22628 перегляди
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
15:08 • 15461 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні силиPhoto
Ексклюзив
14:24 • 32149 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
14:04 • 20225 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
19 листопада, 13:20 • 15464 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
19 листопада, 13:15 • 15547 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - дітиVideo
19 листопада, 12:10 • 16377 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
19 листопада, 11:46 • 21986 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.7м/с
80%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Уже 20 загиблих, включаючи 2 дітей, та 66 постраждалих внаслідок атаки рф на ТернопільPhoto19 листопада, 11:26 • 29547 перегляди
Затишний десерт: 5 рецептів печива, яке вийде у кожногоPhoto19 листопада, 12:04 • 32724 перегляди
Представники фракції "Слуги народу" виступили з заявою про створення коаліції та уряду національної стійкості: про що йдеться19 листопада, 12:37 • 5124 перегляди
Як повернути квиток на поїзд: детальна інструкціяPhoto14:12 • 21710 перегляди
Онук відомого українського політика Левка Лук’яненка загинув у боях з російськими окупантами14:27 • 12625 перегляди
Публікації
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Ексклюзив
14:24 • 32149 перегляди
Як повернути квиток на поїзд: детальна інструкціяPhoto14:12 • 21794 перегляди
Затишний десерт: 5 рецептів печива, яке вийде у кожногоPhoto19 листопада, 12:04 • 32799 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
19 листопада, 08:06 • 44694 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
Ексклюзив
19 листопада, 07:42 • 44576 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Реджеп Тайїп Ердоган
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Тернопіль
Туреччина
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 35974 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 34361 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 35414 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 31416 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ18 листопада, 10:16 • 52304 перегляди
Актуальне
Техніка
Х-101
Соціальна мережа
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times

Єдність – це єдиний варіант вистояти - Буданов

Київ • УНН

 • 1414 перегляди

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що внутрішня єдність є головним фактором здатності України протистояти зовнішнім загрозам. Він наголосив, що без єдності навіть значна зовнішня підтримка не допоможе.

Єдність – це єдиний варіант вистояти - Буданов

Начальник ГУР Кирило Буданов у розмові з журналісткою 24 каналу наголосив, що головним фактором, який визначає здатність України протистояти зовнішнім загрозам, залишається внутрішня єдність. За його словами, саме вона була і досі є тим, що або підсилює державу, або стає точкою її вразливості, передає УНН.

Єдність! Це єдиний висновок і єдиний варіант як нам встояти!... У воєнному плані і у внутрішньому. Єдність! Якщо порушується єдність, нічого не буде 

- зазначив Буданов.

Керівник ГУР підкреслив, що історично Україна програвала саме тоді, коли всередині суспільства з’являлися розколи і внутрішній розбрат.

Він додав, що навіть значна зовнішня підтримка не допоможе, якщо всередині немає згуртованості.

Якщо буде єдність, ми все подолаємо. Якщо не буде єдності, дай сюди трильйони доларів, все озброєння світу, воно не допоможе 

- наголосив Буданов.

Лілія Подоляк

Політика
Воєнний стан
Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Кирило Буданов
Україна