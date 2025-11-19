Буданов назвав час, коли мирна угода з росією може стати можливою
Київ • УНН
Начальник ГУР Кирило Буданов прогнозує, що Україна наблизиться до можливості мирної угоди з росією в середині лютого 2026 року. Він також зазначив, що росія планує повну окупацію Донецької області навесні 2026 року, але "це нереально".
У лютому 2026 року може відбутися наближення до моменту, коли гіпотетично мирна угода між Україною та росією стане можливою. Про це в інтерв’ю 24 Каналу сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) Кирило Буданов, повідомляє УНН.
Деталі
"Ми будемо наближатись до цього зимою, давайте так скажу. Наше вікно знову відкриється в середині лютого. Всі події будуть – початок лютого, середина лютого", - спрогнозував Буданов.
Також він розповів, що росія планує повну окупацію Донецької області навесні 2026 року, але реалізувати цей план нереально.
росіяни поставили собі за мету повну окупацію Донецької області, хочуть це зробити, щоб не розкривати, як-то кажуть, державну таємницю, - навесні 2026 року. Це нереально
Крім того, з його словами, на півдні росія намагається підійти впритул до Запоріжжя та розпочати артилерійський і дроновий терор, щоб змусити військове командування залишити лівобережжя, а цивільних - покинути місто.
"Це та сама тактика, яка була застосована в Покровську. Там те саме робили. Однак в Запоріжжі це трохи інше. Як би не казали зараз у медіа - а ця думка максимально поширюється - що ворог там майже вже підійшов, це не так. І там якраз з обороною набагато краща ситуація, ніж, на жаль, на сході", - резюмував Буданов.
