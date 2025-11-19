$42.090.03
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
16:13 • 21523 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
16:01 • 22577 перегляди
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
15:08 • 15430 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні силиPhoto
Ексклюзив
14:24 • 32079 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
14:04 • 20208 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
19 листопада, 13:20 • 15457 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
19 листопада, 13:15 • 15545 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - дітиVideo
19 листопада, 12:10 • 16375 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
19 листопада, 11:46 • 21983 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
Контакти із США тривають, але для проведення чергового саміту ще не зроблено достатньо роботи - пєсков

Київ • УНН

 • 450 перегляди

пєсков заявив, що контакти росії із США тривають, але для проведення чергового саміту ще не зроблено достатньо роботи. москва залишається відкритою до переговорів, проте пауза в діалозі виникла через позицію Києва.

Контакти із США тривають, але для проведення чергового саміту ще не зроблено достатньо роботи - пєсков

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що контакти росії із США тривають, але для проведення чергового саміту ще не зроблено достатньо роботи. Про це пєсков заявив журналістам, передає УНН.

Деталі

Як заявив пєсков, "з часу серпневого саміту володимира путіна і Дональда Трампа не було ніяких нових новин".

Контакти з американцями тривають, але для проведення чергового саміту ще не зроблено достатньо роботи

- додав пєсков.

Також, за його словами, москва залишається відкритою до переговорів, однак пауза в діалозі виникла нібито через позицію Києва.

москва відкрита до переговорів. Та пауза, яка виникла, вона виникла, власне, через небажання "київського режиму" продовжувати цей діалог

- заявив пєсков.

Нагадаємо

За словами дмитра пєскова, прессекретаря очільника кремля, моменту зустрічі Трампа та путіна в Анкориджі, не було якісних змін у питанні припинення війни рф в Україні.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ