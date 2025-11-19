Контакти із США тривають, але для проведення чергового саміту ще не зроблено достатньо роботи - пєсков
Київ • УНН
пєсков заявив, що контакти росії із США тривають, але для проведення чергового саміту ще не зроблено достатньо роботи. москва залишається відкритою до переговорів, проте пауза в діалозі виникла через позицію Києва.
Речник кремля дмитро пєсков заявив, що контакти росії із США тривають, але для проведення чергового саміту ще не зроблено достатньо роботи. Про це пєсков заявив журналістам, передає УНН.
Деталі
Як заявив пєсков, "з часу серпневого саміту володимира путіна і Дональда Трампа не було ніяких нових новин".
Контакти з американцями тривають, але для проведення чергового саміту ще не зроблено достатньо роботи
Також, за його словами, москва залишається відкритою до переговорів, однак пауза в діалозі виникла нібито через позицію Києва.
москва відкрита до переговорів. Та пауза, яка виникла, вона виникла, власне, через небажання "київського режиму" продовжувати цей діалог
Нагадаємо
За словами дмитра пєскова, прессекретаря очільника кремля, моменту зустрічі Трампа та путіна в Анкориджі, не було якісних змін у питанні припинення війни рф в Україні.