Контакты с США продолжаются, но для проведения очередного саммита еще не сделано достаточно работы - песков
Киев • УНН
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты России с США продолжаются, но для проведения очередного саммита еще не проделано достаточно работы. Об этом Песков заявил журналистам, передает УНН.
Подробности
Как заявил Песков, "со времени августовского саммита Владимира Путина и Дональда Трампа не было никаких новых новостей".
Также, по его словам, Москва остается открытой к переговорам, однако пауза в диалоге возникла якобы из-за позиции Киева.
Москва открыта к переговорам. Та пауза, которая возникла, она возникла, собственно, из-за нежелания "киевского режима" продолжать этот диалог
Напомним
По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря главы Кремля, с момента встречи Трампа и Путина в Анкоридже не было качественных изменений в вопросе прекращения войны РФ в Украине.