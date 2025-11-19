$42.090.03
публикации
Эксклюзивы
Буданов назвал время, когда мирное соглашение с Россией может стать возможным

Киев • УНН

 • 2542 просмотра

Начальник ГУР Кирилл Буданов прогнозирует, что Украина приблизится к возможности мирного соглашения с Россией в середине февраля 2026 года. Он также отметил, что Россия планирует полную оккупацию Донецкой области весной 2026 года, но "это нереально".

Буданов назвал время, когда мирное соглашение с Россией может стать возможным

В феврале 2026 года может произойти приближение к моменту, когда гипотетически мирное соглашение между Украиной и Россией станет возможным. Об этом в интервью 24 Каналу сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов, сообщает УНН.

Детали

"Мы будем приближаться к этому зимой, давайте так скажу. Наше окно снова откроется в середине февраля. Все события будут – начало февраля, середина февраля", - спрогнозировал Буданов.

Также он рассказал, что Россия планирует полную оккупацию Донецкой области весной 2026 года, но реализовать этот план нереально.

Россияне поставили себе целью полную оккупацию Донецкой области, хотят это сделать, чтобы не раскрывать, как говорится, государственную тайну, - весной 2026 года. Это нереально

- подчеркнул руководитель ГУР.

Кроме того, по его словам, на юге Россия пытается подойти вплотную к Запорожью и начать артиллерийский и дроновый террор, чтобы заставить военное командование покинуть левобережье, а гражданских - покинуть город.

"Это та же тактика, которая была применена в Покровске. Там то же самое делали. Однако в Запорожье это немного другое. Как бы ни говорили сейчас в медиа - а это мнение максимально распространяется - что враг там почти уже подошел, это не так. И там как раз с обороной намного лучшая ситуация, чем, к сожалению, на востоке", - резюмировал Буданов.

Напомним

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты России с США продолжаются, но для проведения очередного саммита еще не сделано достаточно работы.

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Покровск
Донецкая область
Главное управление разведки Украины
Кирилл Буданов
Украина
Запорожье