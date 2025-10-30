"Не варто вірити жодним пропозиціям путіна": реакція МЗС на пропозицію рф щодо "коридорів" для журналістів у Покровську, Мирнограді й Куп'янську

Речник МЗС Георгій Тихий закликав медіа не довіряти пропозиціям путіна щодо "коридорів" у зоні бойових дій та нагадав, що будь-які візити на окуповані території без дозволу України порушують закон і міжнародне право, пише УНН з посиланням на допис Тихого в соцмережі "Х".

Чесно кажучи, я не рекомендую жодним журналістам довіряти жодним пропозиціям путіна щодо "коридорів" у зоні бойових дій. Я на власні очі бачив, як такі пропозиції виглядають - 29 серпня 2014 року в Іловайську

Тихий також зазначив, що єдиною метою путіна є продовження війни й жодних зі своїх обіцянок, зокрема, щодо припинення вогню "він ніколи не дотримувався".

Я також нагадую всім ЗМІ, що будь-які візити на окуповану росією територію без дозволу України є порушенням нашого законодавства та міжнародного права. Вони матимуть довгострокові репутаційні та правові наслідки. Ми уважно стежимо за подіями