"Не варто вірити жодним пропозиціям путіна": реакція МЗС на пропозицію рф щодо "коридорів" для журналістів у Покровську, Мирнограді й Куп'янську
Київ • УНН
Речник МЗС України Георгій Тихий закликав представників медіа не вірити жодним словам російського диктатора володимира путіна, адже кремль не дотримується своїх обіцянок.
Речник МЗС Георгій Тихий закликав медіа не довіряти пропозиціям путіна щодо "коридорів" у зоні бойових дій та нагадав, що будь-які візити на окуповані території без дозволу України порушують закон і міжнародне право, пише УНН з посиланням на допис Тихого в соцмережі "Х".
Деталі
Чесно кажучи, я не рекомендую жодним журналістам довіряти жодним пропозиціям путіна щодо "коридорів" у зоні бойових дій. Я на власні очі бачив, як такі пропозиції виглядають - 29 серпня 2014 року в Іловайську
Тихий також зазначив, що єдиною метою путіна є продовження війни й жодних зі своїх обіцянок, зокрема, щодо припинення вогню "він ніколи не дотримувався".
Я також нагадую всім ЗМІ, що будь-які візити на окуповану росією територію без дозволу України є порушенням нашого законодавства та міжнародного права. Вони матимуть довгострокові репутаційні та правові наслідки. Ми уважно стежимо за подіями
Нагадаємо
29 жовтня російський диктатор володимир путін заявив про нібито оточення українських військ у Куп'янську та Покровську. Однак, як повідомили в угрупованні об’єднаних сил ЗСУ та Центрі протидії дезінформації РНБО, ці заяви є неправдивими.
Президент України Володимир Зеленський того ж дня зазначив, що на Покровському напрямку триває інтенсивна боротьба та складна ситуація, тоді як у Куп'янську обстановка залишається непростою, але українські сили оборони контролюють більшу частину території.
Згодом міністерстві оборони росії заявили, що рф готова припинити бойові дії на 5-6 годин у районах Покровська, Мирнограда і Куп'янська, щоб забезпечити проїзд іноземних та українських журналістів.