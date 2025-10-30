"Не варто вірити жодним пропозиціям путіна": реакція МЗС на пропозицію рф щодо "коридорів" для журналістів у Покровську, Мирнограді й Куп'янську

$42.080.01
По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: що відомо
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУ
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
В усіх регіонах України графіки відключень світла до 19 години - Укренерго
Масована атака БПЛА на росію 30 жовтня: уражено інфраструктуру, у москві затримали авіарейси
Погодинні відключення світла скасовані, але можуть повернутися - Міненерго
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗК
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростуть
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Фрідріх Мерц
Скотт Бессент
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Покровськ
Державний кордон України
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-Анджелесі
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекорд
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та Ірландії
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Опалення
TikTok

"Не варто вірити жодним пропозиціям путіна": реакція МЗС на пропозицію рф щодо "коридорів" для журналістів у Покровську, Мирнограді й Куп'янську

Київ • УНН

 • 1074 перегляди

Речник МЗС України Георгій Тихий закликав представників медіа не вірити жодним словам російського диктатора володимира путіна, адже кремль не дотримується своїх обіцянок.

"Не варто вірити жодним пропозиціям путіна": реакція МЗС на пропозицію рф щодо "коридорів" для журналістів у Покровську, Мирнограді й Куп'янську

Речник МЗС Георгій Тихий закликав медіа не довіряти пропозиціям путіна щодо "коридорів" у зоні бойових дій та нагадав, що будь-які візити на окуповані території без дозволу України порушують закон і міжнародне право, пише УНН з посиланням на допис Тихого в соцмережі "Х".

Деталі

Чесно кажучи, я не рекомендую жодним журналістам довіряти жодним пропозиціям путіна щодо "коридорів" у зоні бойових дій. Я на власні очі бачив, як такі пропозиції виглядають - 29 серпня 2014 року в Іловайську

 - наголосив він.

Тихий також зазначив, що єдиною метою путіна є продовження війни й жодних зі своїх обіцянок, зокрема, щодо припинення вогню "він ніколи не дотримувався".

Я також нагадую всім ЗМІ, що будь-які візити на окуповану росією територію без дозволу України є порушенням нашого законодавства та міжнародного права. Вони матимуть довгострокові репутаційні та правові наслідки. Ми уважно стежимо за подіями

 - підсумував речник МЗС.

Нагадаємо

29 жовтня російський диктатор володимир путін заявив про нібито оточення українських військ у Куп'янську та Покровську. Однак, як повідомили в угрупованні об’єднаних сил ЗСУ та Центрі протидії дезінформації РНБО, ці заяви є неправдивими.

Президент України Володимир Зеленський того ж дня зазначив, що на Покровському напрямку триває інтенсивна боротьба та складна ситуація, тоді як у Куп'янську обстановка залишається непростою, але українські сили оборони контролюють більшу частину території.

Згодом міністерстві оборони росії заявили, що рф готова припинити бойові дії на 5-6 годин у районах Покровська, Мирнограда і Куп'янська, щоб забезпечити проїзд іноземних та українських журналістів.

Альона Уткіна

СуспільствоВійна в Україні
Соціальна мережа
Війна в Україні
Володимир Путін
Покровськ
Мирноград
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Україна
Куп'янськ