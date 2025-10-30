$42.080.01
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Не стоит верить никаким предложениям путина": реакция МИД на предложение рф по "коридорам" для журналистов в Покровске, Мирнограде и Купянске

Киев • УНН

 • 884 просмотра

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий призвал представителей медиа не верить никаким словам российского диктатора владимира путина, ведь кремль не сдерживает своих обещаний.

"Не стоит верить никаким предложениям путина": реакция МИД на предложение рф по "коридорам" для журналистов в Покровске, Мирнограде и Купянске

Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий призвал медиа не доверять предложениям путина относительно "коридоров" в зоне боевых действий и напомнил, что любые визиты на оккупированные территории без разрешения Украины нарушают закон и международное право, пишет УНН со ссылкой на сообщение Тихого в соцсети "Х".

Детали

Честно говоря, я не рекомендую никаким журналистам доверять никаким предложениям путина относительно "коридоров" в зоне боевых действий. Я своими глазами видел, как такие предложения выглядят - 29 августа 2014 года в Иловайске

 - подчеркнул он.

Тихий также отметил, что единственной целью путина является продолжение войны и никаких своих обещаний, в частности, относительно прекращения огня "он никогда не соблюдал".

Я также напоминаю всем СМИ, что любые визиты на оккупированную россией территорию без разрешения Украины являются нарушением нашего законодательства и международного права. Они будут иметь долгосрочные репутационные и правовые последствия. Мы внимательно следим за событиями

 - подытожил представитель МИД.

Напомним

29 октября российский диктатор владимир путин заявил о якобы окружении украинских войск в Купянске и Покровске. Однако, как сообщили в группировке объединенных сил ВСУ и Центре противодействия дезинформации СНБО, эти заявления являются ложными.

Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день отметил, что на Покровском направлении продолжается интенсивная борьба и сложная ситуация, тогда как в Купянске обстановка остается непростой, но украинские силы обороны контролируют большую часть территории.

Впоследствии министерство обороны россии заявило, что рф готова прекратить боевые действия на 5-6 часов в районах Покровска, Мирнограда и Купянска, чтобы обеспечить проезд иностранных и украинских журналистов.

Алена Уткина

