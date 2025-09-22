$41.250.00
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 13044 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
22 вересня, 11:53 • 20238 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 30205 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 46738 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 46837 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 26280 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відео
22 вересня, 05:30 • 45214 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 24155 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 34585 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
"Не приходьте сюди скаржитися": глава МЗС Польщі попередив рф про наслідки порушень повітряного простору НАТО

Київ • УНН

 • 80 перегляди

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попередив росію про серйозні наслідки, якщо ракета чи інший об'єкт потрапить у повітряний простір НАТО. Це сталося після вторгнення російських винищувачів у повітряний простір Естонії та прольоту дронів над Польщею.

"Не приходьте сюди скаржитися": глава МЗС Польщі попередив рф про наслідки порушень повітряного простору НАТО

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попередив російську владу, що якщо ракета чи інший об’єкт потрапить у повітряний простір НАТО, навмисно чи випадково, наслідки будуть серйозними. Про це пише УНН із посиланням на PolsatNews.

Деталі

У понеділок у Нью-Йорку розпочалося екстрене засідання Ради Безпеки ООН щодо вторгнення трьох російських винищувачів МіГ-31 у повітряний простір Естонії. Засідання, що відбулося у форматі брифінгу в штаб-квартирі Організації, було зосереджено на загрозах міжнародному миру та безпеці.

"Ніхто не підтримує ваші спроби завоювати Україну, і ми не будемо залякані. Якщо інша ракета чи інший об’єкт потрапить у наш простір, навмисно чи випадково, якщо його збили, а уламки впали на територію НАТО, не приходьте сюди скаржитися. Вас попередили", – звернувся до російської влади міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Сікорський також згадав, що російські винищувачі увійшли до повітряного простору Естонії без згоди Таллінна, через тиждень після того, як дрони, також відправлені з росії, пролетіли над Польщею.

"Якщо це були нещасні випадки, чому б не визнати їх і одразу не вибачитися?" - запитав  він.

Як зазначив керівник польської дипломатії, "ми вже пробачили росії такі випадки в минулому, але вибачень не чули, лише брехню...Напади на Україну посилюються... Це їхній (кремля – ред.) коментар щодо переходу від конфронтації до діалогу, який путін обіцяв на Алясці", – нагадав він.

На думку Сікорського, вищезгадані порушення повітряного простору "викликають підозру, оскільки вони є ескалацією гібридної війни, яку росія веде проти Заходу вже багато років". У цьому контексті він перерахував, серед іншого, вбивства політиків, журналістів та правозахисників, кібератаки, випадки підпалів у різних європейських країнах та напади на українські посольства.

 "Рада Безпеки ООН має відповідальність чітко дати зрозуміти, що такі провокації не будуть терпітися (...). Я кажу російським представникам: ми знаємо, що ви не дбаєте про міжнародне право і не здатні жити в мирі зі своїми сусідами ", – додав він.

Нагадаємо

У ніч з 9 на 10 вересня під час нічної атаки рф на Україну повітряний простір Польщі неодноразово порушувався безпілотниками. Було вжито заходів захисту. Безпілотники, які становили безпосередню загрозу, були збиті польською та союзницькою авіацією. Це перший випадок у сучасній історії Польщі, коли польські ВПС застосували зброю у повітряному просторі країни.

Але навіть тепер американські та західні розвідувальні служби не можуть дійти висновку, чи було це випадковістю, чи навмисною перевіркою оборони альянсу.

Альона Уткіна

Володимир Путін
Аляска
Рада Безпеки ООН
Радослав Сікорський
НАТО
Нью-Йорк
МіГ-31
Таллінн
Естонія
Україна
Польща