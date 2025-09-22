"Не приходьте сюди скаржитися": глава МЗС Польщі попередив рф про наслідки порушень повітряного простору НАТО

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попередив російську владу, що якщо ракета чи інший об’єкт потрапить у повітряний простір НАТО, навмисно чи випадково, наслідки будуть серйозними. Про це пише УНН із посиланням на PolsatNews.

Деталі

У понеділок у Нью-Йорку розпочалося екстрене засідання Ради Безпеки ООН щодо вторгнення трьох російських винищувачів МіГ-31 у повітряний простір Естонії. Засідання, що відбулося у форматі брифінгу в штаб-квартирі Організації, було зосереджено на загрозах міжнародному миру та безпеці.

"Ніхто не підтримує ваші спроби завоювати Україну, і ми не будемо залякані. Якщо інша ракета чи інший об’єкт потрапить у наш простір, навмисно чи випадково, якщо його збили, а уламки впали на територію НАТО, не приходьте сюди скаржитися. Вас попередили", – звернувся до російської влади міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Сікорський також згадав, що російські винищувачі увійшли до повітряного простору Естонії без згоди Таллінна, через тиждень після того, як дрони, також відправлені з росії, пролетіли над Польщею.

"Якщо це були нещасні випадки, чому б не визнати їх і одразу не вибачитися?" - запитав він.

Як зазначив керівник польської дипломатії, "ми вже пробачили росії такі випадки в минулому, але вибачень не чули, лише брехню...Напади на Україну посилюються... Це їхній (кремля – ред.) коментар щодо переходу від конфронтації до діалогу, який путін обіцяв на Алясці", – нагадав він.

На думку Сікорського, вищезгадані порушення повітряного простору "викликають підозру, оскільки вони є ескалацією гібридної війни, яку росія веде проти Заходу вже багато років". У цьому контексті він перерахував, серед іншого, вбивства політиків, журналістів та правозахисників, кібератаки, випадки підпалів у різних європейських країнах та напади на українські посольства.

"Рада Безпеки ООН має відповідальність чітко дати зрозуміти, що такі провокації не будуть терпітися (...). Я кажу російським представникам: ми знаємо, що ви не дбаєте про міжнародне право і не здатні жити в мирі зі своїми сусідами ", – додав він.

Нагадаємо

У ніч з 9 на 10 вересня під час нічної атаки рф на Україну повітряний простір Польщі неодноразово порушувався безпілотниками. Було вжито заходів захисту. Безпілотники, які становили безпосередню загрозу, були збиті польською та союзницькою авіацією. Це перший випадок у сучасній історії Польщі, коли польські ВПС застосували зброю у повітряному просторі країни.

Але навіть тепер американські та західні розвідувальні служби не можуть дійти висновку, чи було це випадковістю, чи навмисною перевіркою оборони альянсу.